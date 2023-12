Sale a la luz la bronca de Xavi a Lewandowski: «¡A ver si empiezas a correr de una puñetera vez!»

El Barcelona no atraviesa por un buen momento esta temporada y Xavi alzó la voz en el descanso del encuentro contra el Almería. Los azulgrana sufrieron para ganar al colista de la Liga EA Sports. Pero al descanso, el resultado era de empate a uno y el técnico abroncó a los suyos para hacerles reaccionar en el segundo tiempo. Uno de los más señalados en la bronca de Xavi fue Robert Lewandowski.

«¡No puede ser! ¡No puede ser!», gritó. Lo cierto es que a su entrada al vestuario ya se le vio bastante enfadado y dando golpes mientras daba voces. Dos goles de Sergi Roberto en la segunda parte les sirvieron para solventar el partido y llevarse el triunfo por la mínima (3-2). Pero el partido del Barcelona volvió a dejar en evidencia el mal momento del conjunto azulgrana.

El preparador catalán les acusó a gritos de no tener alma, de falta de espíritu y de ambición. En el vestuario se hizo silencio entre los jugadores, solo se escuchaban los gritos de Xavi que no estaba dispuesto a permitir que el equipo se relajara, quería hacerles reaccionar en el segundo tiempo. Y lo consiguió.

Pero el entrenador no dejó títere sin cabeza en la bronca que pegó a sus jugadores en el descanso del partido frente a un Almería que, por momentos, fue mejor que los azulgrana.

«¡Quiero que corráis como cerdos!», llegó a gritar Xavi a los suyos, según recoge el diario AS. El técnico estaba visiblemente molesto por la imagen ofrecido por el vigente campeón de la competición. Aunque la parte más dura se la llevó Robert Lewandowski, al que el entrenador le recriminó su falta de esfuerzo: «¡A ver si empiezas a correr de una puñetera vez!».

Xavi señala a Joao Félix

Fueron 15 minutos muy tensos para los futbolistas. Xavi estaba muy caliente y abroncó fuertemente a los suyos para que reaccionaran y no se les escaparan tres puntos importantísimos frente al colista, que habrían hecho más grande la crisis. Tras el descanso, el preparador catalán sacrificó a Joao Félix y a Christensen y dio entrada a Ferran Torres y a Jules Koundé.

Aunque, según cuenta el citado medio al portugués no le hizo ninguna gracia el cambio. Lo cierto es que la bronca hizo mella y el equipo reaccionó en la segunda parte para terminar logrando el triunfo. Sergi Roberto hizo el 2-1, pero 11 minutos después empataron los visitantes por medio de Edgar. Por suerte para el Barcelona, Sergio Roberto se vistió de goleador y anotó su segundo tanto del partido para rescatar al Barça y darles los tres puntos.

La realidad es que el equipo catalán no atraviesa por su mejor momento. Las derrotas contra el Girona y Amberes y el empate en Valencia dejaron tocados a los pupilos de Xavi. El Almería intentó hurgar en la herida y llegó a dominar al cuadro catalán en su casa. Finalmente, los azulgrana se llevaron una victoria que deja un sabor amargo entre sus seguidores por la imagen ofrecida durante los 90 minutos ante el colista de la Liga EA Sports.

«Es la charla más dura que ha dado como entrenador», decía Xavi Hernández a la conclusión de la, muy decepcionado por el juego y la actitud de sus jugadores durante la primera parte ante el Almería: «La primera parte es inaceptable. No es aceptable la intensidad ni la agresividad. Debemos tener agresividad y ánimo y la primera parte no se puede aceptar y es lo que le he dicho al descanso. O corremos como animales o no llegamos… Tenemos que recuperar balones y ser agresivos. En la segunda parte nos hemos animado. La primera parte para mí como entrenador es inaceptable, tenemos que espabilar».