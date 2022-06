Carlos Sainz habló ante los medios de comunicación después de volverse a quedar a las puertas de su primera victoria en el Mundial de Fórmula 1. El piloto madrileño realizó una carrera sobresaliente y se quedó muy cerca de arrebatarle a Verstappen el triunfo en Montreal.

Cerca de la victoria

«No estoy satisfecho. He estado demasiado cerca como para estar satisfecho, sobre todo con el ritmo que he tenido durante toda la carrera. La estrategia ha sido crucial. Creía que lo podía hacer, después del safety he dudado entre la blanda y la dura… hemos ido muy rápido y hemos metido presión pero no lo suficiente. Para pasar a un Red Bull necesitas seis décimas por vuelta».

🗣️ @Carlossainz55: "Ha estado demasiado cerca para estar satisfecho. Sin el último Safety Car a Verstappen le hubiera costado pasarme"#CanadaDAZNF1 🇨🇦 pic.twitter.com/lKk388yBue — DAZN España (@DAZN_ES) June 19, 2022

Una lástima

«Ha sido, probablemente, la primera vez en todo el año en el que he sido el más rápido en pista. Así duele más. Es un circuito que es difícil pasar, el viento de cola, el DRS no hacía nada. Lo hemos intentado todo. He ido cómodo y rápido».

La mejor carrera de la temporada

«Sí, eso seguro».