Carlos Sainz ha reconocido que todo lo que podía salir mal, le ha salido aún peor en la sesión de calificación del Gran Premio de Australia. El madrileño, que partirá desde la novena posición, avisó de que será complicado remontar en carrera, pero prometió entregarse al máximo para sumar todos los puntos posibles.

Un Q3 para olvidar

«Hemos tenido una Q3 que ha sido un absoluto desastre. Primero con la bandera roja que no nos ha permitido completar una vuelta que hubiese sido un buen tiempo, justo cuando a cruzar la línea de meta. Luego, con el segundo set de neumáticos el coche no arrancaba. Por alguna razón no hemos reaccionado rápido y hemos salido a la vuelta tarde, con el neumático frío y sin poder calentarlo. Un desastre».

Objetivo para la carrera

«Nos han quitado la cuarta zona de DRS y adelantar va a ser mucho más complicado. Este fin de semana parece que todos los coches estamos más juntos. Red Bull y FerrarI ya no tenemos la ventaja de anteriores carreras. Va a ser un día complicado e intentaré remontar todo lo que pueda», dijo en declaraciones a DAZN.