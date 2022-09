Sainz: «Hemos estado mucho más cerca de Red Bull»

Carlos Sainz se ha mostrado satisfecho con su cuarto puesto en el Gran Premio de Italia después de una espectacular remontada. El piloto español ha lamentado que la sanción no le haya permitido aliarse con su compañero Charles Leclerc y meterle más presión a Max Verstappen, que ha vuelto a proclamarse vencedor en Monza.

«Buenas sensaciones, sobre todo porque he remontado más rápido de lo que esperaba. Íbamos muy rápido, podía adelantar prácticamente un coche por vuelta y eso me permitía perder muy poco tiempo y colocarme rápido por detrás de Russell, que era mi objetivo, pero estaba lejos. Me he ido acercando hasta que ha salido el coche de seguridad y no ha podido ser. Ha sido divertido. Si se hubiera retirado antes el coche de seguridad, habría llegado pegado a Russell a la última. Luego ya, si me hubiese tirado a por él o no es una incógnita».

«Hemos estado mucho más cerca de Red Bull. Si yo no hubiese tenido una penalización este fin de semana podríamos haber hecho una estrategia mixta con los dos coches. Charles habría hecho lo que ha hecho hoy y yo habría hecho lo contrario a él. En esa situación le habríamos puesto mucha más presión a Max. A ver si se acaban estas penalizaciones y podemos presionarle más», dijo Sainz en los micrófonos de DAZN.