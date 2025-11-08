Rybakina se baña en oro: tumba a Sabalenka, conquista las WTA Finals y gana 4,5 millones de euros

La celebración de Rybakina contrastó con la magnitud de su triunfo. Tras superar (6-3, 7-6) a Sabalenka se marchó a su banquillo, se secó el sudor y levantó tímidamente el puño al cielo de Riad. Poca efusividad para el valor de la victoria. Precintó las WTA Finals de manera invicta, después de contar por victorias todos los partidos que ha disputado, y se embolsa 4,5 millones de euros el mayor botín posible del torneo.

Todo para una tenista que este año ha conquistado Estrasburgo y Ningbo y que en 2022 batió a Ons Jabeur en Wimbledon. La kazaja aprovechó la eficacia de su saque y el alto nivel que logró mantener durante todo el partido para cerrar su mayor éxito profesional tras el que logró en Wimbledon en el 2022. Ahora, en su tercera presencia seguida entre las ocho mejores de la temporada logró su otro gran premio.

Nunca antes había pasado la fase de grupos la jugadora kazaja de origen ruso que ha logrado el trofeo después de una final que se prolongó durante una hora y 48 minutos y que logró con pleno de triunfo. Ganó todos los partidos Rybakina que cierra el año con 4,5 millones de euros de premio y 1500 puntos para la clasificación mundial. El triunfo en Riad a lustre a un año discreto de la kazaja que no había disfrutado de un año sobresaliente que había mantenido al alza con los triunfos en Estrasburgo y Ningbo.

Rybakina tenía el parcial con Sabalenka en contra. Había perdido ocho de los trece partidos que hasta ahora habían jugado incluidos los tres del 2025. Sabalenka, sin embargo, vuelve a dejar el torneo sin lograr el triunfo, que se le resiste. Alarga su maleficio. Cinco presencias y ninguna victoria. Por segunda vez llegó a la final y otra vez perdió.