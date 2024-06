Russell se lleva la pole en una guerra civil con Alonso sexto y Sainz undécimo

George Russell firmó la pole en la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en una guerra civil de Mercedes protagonizada junto a Lewis Hamilton en la Q3 y de la que el británico se borró en el último intento, que le dejó muy por debajo de lo esperado (7º). Por encima de él saldrá Fernando Alonso (6º), que exprimió cada milímetro de su vuelta rápida y, junto a Lance Stroll (9º) volvió a llevar a Aston Martin a la lucha por los puntos.

El campeón del mundo, Max Verstappen, replicó el tiempo de Russell (1:12.000), pero al haberlo marcado antes, el inglés saldrá primero en la carrera de este domingo por segunda vez en su carrera. El holandés sacó de donde no había, e incluso estando contra las cuerdas tanto en Q1 como Q2, arriesgó y superó cada ronda hasta quedarse a una sola milésima de alcanzar el mejor tiempo de todos. Peor suerte tuvieron sus oponentes de Ferrari, que saldrán emparejados en la sexta línea de la parrilla, con Carlos Sainz undécimo y Charles Leclerc duodécimo. El tercero en discordia fue Lando Norris, mostrándose de nuevo como otra de las alternativas a tener en cuenta.

Hay cosas en la vida que no se explican. Un ejemplo es el de Checo Pérez, el piloto que pese a caer dos veces de manera consecutiva en la Q1 y tres alejado de la Q3 –Imola, Mónaco y ahora Montreal– ha sido renovado por la que todavía es la mejor escudería del mundo, Red Bull. El mexicano, muy frustrado, golpeó con el puño su monoplaza y saldrá en decimosexta posición, seguido por Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg y Guanyu Zhou.

El nuevo batacazo del mexicano fue lo más destacado en el primer asalto de una sesión en la que la principal amenaza era la lluvia, que podía caer en cualquier momento. Alonso y Sainz solventaron la papeleta con dos buenos tiempos antes de que el público en las gradas del circuito Gilles Villeneuve comenzará a vestirse el chubasquero.

