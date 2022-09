Ronaldinho no se ‘moja’ sobre quién es el mejor de todos los tiempos

Ronaldinho volverá a los terrenos de juego para disputar un partido amistoso en el Ghelamco Arena de Gante (Bélgica) entre el Stanford y los Buffalos, donde jugará con ambos equipos. Concretamente 20 minutos con cada uno de ellos. En la presentación de dicho encuentro, el exjugador de equipos como el Milán o el Barcelona, entre otros, habló de sus respectivas etapas en estos clubes, así como su relación con Leo Messi. Cabe destacar que cuando el brasileño era todo un ídolo en Barcelona, Messi comenzaba a mostrar sus primeros destellos con la camiseta azulgrana.

El que fuera Balón de Oro en 2005 fue preguntado sobre Leo Messi y si este es el mejor jugador de todos los tiempos: “Difícil porque son tantos jugadores. No me gusta comparar, pero Pelé, Maradona, etc. Cada uno fue el mejor jugador en su época”. Cabe destacar que el brasileño tiene también otros ídolos como su compatriota Pelé al que hace alusión y le mete en la terna de los mejores de siempre. El ex futbolista no quiso mojarse sobre ello y no situó a Messi como el mejor de la historia del fútbol.

Por otro lado, también fue preguntado por la situación actual del Barcelona y cómo lo ve bajo su punto de vista, donde cree seriamente en el relanzamiento de su ex equipo alabando a Xavi Hernández y a los jugadores: “El Barcelona está en un momento de transición, de muchos cambios y mucha gente de su época volviendo. Espero que las cosas salgan bien, tiene un buen entrenador y jugadores jóvenes con mucho talento. El Barça tiene todo para volver a estar arriba”.

Por último, también habló del Milán, reciente campeón de la Serie A, equipo donde también jugó entre 2008 y 2011: “Están en un gran momento después de muchos años sin ganar. Ahora están arriba y compitiendo en las grandes competiciones. Creo que el Milan ha vuelto a ser el Milan”.