Romance bomba: Amor Romeira, muy ilusionada con un tenista español

La televisiva Amor Romeira vuelve a ser noticia. La canaria no esconde su romance con un tenista español y asegura estar muy ilusionada con este nuevo amor. «Tengo una ilusión con un tenista. Ese tenista me cae súper bien, me gusta muchísimo, me hace reír muchísimo y no es nada tóxico», dijo la canaria en una entrevista a Outdoor de Telecinco.

Ella no se atreve a mencionar su nombre, pero varios usuarios han descubierto que se trata de Alberto Barrroso, tenista de 27 años que ocupa el ránking 452 en la ATP. «Hace poco me comentó en una foto pública y dije: esto no puede ser», comentó entre risas. En las redes rápidamente comenzaron a investigar y encontraron ese comentario al que se refiere la canaria, de ahí que haya salido a la luz la identidad del deportista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amor Romeira (@amorromeira)



La influencer asegura que ha aprendido de sus muchas y duras experiencias en el amor y tiene claro que no quiere una relación estable: «No voy a adaptar mi vida para tener pareja». A sus 34 años, dice llevar diez años soltera por decisión propia (que no sola), pero siempre ha estado abierta al amor. De hecho, confiesa que actualmente está conociendo a este tenista español.

En la entrevista, Amor también ha hablado de vida sexual: «Creo que ahora el sexo, para mí, es mucho mejor, con deseo de conocer a la persona y no tener sexo por tener sexo». Además, se siente segura frente a la transfobia. «Yo he crecido con mi madre empoderándome constantemente», cuenta admitiendo de igual manera que su paso por Gran Hermano no fue bueno en este sentido porque empezó a sentirse insultada y atacada.