Ricky Rubio tuvo el peor final posible tras uno de sus mejores partidos en la NBA. El base español rozó el triple doble (27+13+9), pero se lesionó en los últimos minutos del duelo que medía a Cavaliers contra Pelicans en Nueva Orleans. Se marchó de la cancha sin poder apoyar la pierna, con ayuda de sus compañeros. Además, el equipo perdió 108-104 tras desperdiciar una ventaja de 23 puntos y pese a que Rubio hizo una de sus mejores actuaciones desde que aterrizó en la NBA.

A poco más de dos minutos para que finalizara el encuentro entre Cavaliers y Pelicans, Ricky Rubio se resbaló y su rodilla izquierda se torció de mala manera mientras caía. Los gestos de dolor del base español eran ostensibles y dejaban ver que la cosa era seria. Además, necesitó la ayuda de sus compañeros Isaac Okoro y Kevin Love para abandonar la pista, ya que no podía apoyar la pierna.

Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y

— SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2021