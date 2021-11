La actuación de Ricky Rubio en el Madison Square Garden se convirtió en el gran acontecimiento de la noche NBA. Tanto es así que LeBron James, uno de los mejores jugadores de la historia de la Liga y ex de los Cleveland Cavaliers, se rindió ante los 37 puntos y 10 asistencias del base español, acompañados de ocho triples de nueve intentos. Lo de Ricky fue «de locos» para LeBron, feliz de ver al equipo de su estado con un líder como Rubio.

«Rubio se está volviendo loco en el Madison ahora mismo», escribió LeBron en su cuenta de Twitter, al ver lo que estaba logrando Ricky en el Madison Square Garden, la conocida como mecca del baloncesto, ante los New York Knicks.

Rubio going INSANE in the garden right now!!!! — LeBron James (@KingJames) November 8, 2021

Rubio logró una tarjeta espectacular y nunca antes vista en la NBA. Partiendo desde el banquillo, el base de El Masnou se fue hasta los 37 puntos, con un impresionante 8/9 en tiros de tres puntos y 3/3 en tiros libres. Todo ello, aderezado por 10 asistencias y 3 rebotes en sólo 31 minutos de juego.

Ya en el post partido y en su comparecencia ante los medios de comunicación, Ricky se sinceró y habló del proceso que ha tenido que pasar todos estos años hasta llegar al punto en el que se encuentra en la actualidad. «Ha sido un proceso que igual no era el que la gente esperaba, pero al final cada uno tiene su camino y tiene que aprender que no tiene que depender de lo que piensen los demás sino de lo que cada uno cree y piensa. Hay muchas veces que una palabra tiene mucha fuerza, se queda en tu mente y te puede afectar muchísimo y creo que saber gestionar eso, saber que mentalmente es un proceso diario. No creo que haya un momento concreto, creo que ha sido la evolución como jugador. Y ahora ha llegado un momento de mucha confianza», afirmó Rubio.