La Federación cree que no habrá sanción de la UEFA al Barça por el ‘caso Negreira’

En los próximos días se conocerá quiénes son los equipos que finalmente obtienen la aprobación de la UEFA para participar en la próxima Champions League. Todos los focos están puestos en el Barcelona, cuya presencia está en duda por el caso Negreira. Sin embargo, en la Federación creen que el club no será castigado. Así lo adelantó Eduardo Inda en su visita semanal al Chiringuito de Jugones.

El director de OKDIARIO reveló en exclusiva el sentir de la entidad presidida por Luis Rubiales respecto a lo que sucederá con la participación del Barça en la máxima competición. «En la UEFA hay bastante ocultismo, pero en la RFEF se cree que no va a haber sanción a corto plazo. Creo que lo que está ocurriendo es que está habiendo una negociación entre bastidores en la que se dice que si abandonan la Superliga le salvan la vida. También me dicen que cabe la posibilidad que le metan uno o dos años al Barça, aunque no sería para la próxima temporada», señaló Inda.

Los pagos al ex vicepresidente de los árbitros por parte del club barcelonista podrían costarle la exclusión en la próxima Champions. El desembolso de más de siete millones de euros, durante un mínimo de 17 años, a José María Enríquez Negreira se puede entender como un intento de influir en los resultados de un partido, algo que la UEFA tipifica en su reglamento como un motivo para expulsar a los clubes de las competiciones que organiza.

Así lo entienden también los investigadores que se encargaron de analizar el caso por parte del órgano que rige el fútbol europeo. Jean Samuel Leuba y Mirjam Koller fueron los encargados de elaborar el informe al respecto. En él, concluyeron que el Barça debía ser sancionado sin disputar la próxima Champions. La decisión final queda en manos de Aleksander Ceferin, con el que Joan Laporta se ha reunido en los últimos meses para tratar de evitar la sanción.

La sanción al Barcelona supondría un duro revés de cara a la planificación deportiva del club, puesto que trastocaría demasiado los ingresos previstos y, por tanto, rebajaría sus posibilidades respecto a la normativa del límite salarial impuesto por la Liga. Sin embargo, según la creencia de la RFEF, no sucederá, puesto que no habrá sanción para el club de cara a la próxima temporada.