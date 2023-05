La Fiscalía sospecha que los pagos del Barça a Negreira empezaron a comienzos del siglo

La Fiscalía Anticorrupción le ha dado a la Guardia Civil medio año de plazo para elaborar un informe de investigación en profundidad sobre los detalles, las causas y el origen de los pagos por valor de 7,5 millones que el Barcelona emitió en favor de José María Enríquez Negreira durante 17 años. Es una decisión de enorme trascendencia, pues la investigación no se limita a los 5 años en los que el Barça reconoció pagos a Negreira por trabajos de asesoría, sino que va mucho más allá en el tiempo ante la sospecha de que estos ya se producían con asiduidad mucho antes de 2013. Según ha sabido OKDIARIO de fuentes próximas a la investigación, esta va a remontarse hasta el origen de los pagos, que comenzaron supuestamente en 2001 durante la presidencia de Gaspart. Al tratarse de un delito de corrupción «continuado», la Fiscalía quiere conocer cuándo se iniciaron los pagos, ya que eso podría cambiar el hipotético horizonte penal de algunos de los imputados si se puede demostrar que los abonos de servicios a Negreira fueron heredados de directivas anteriores.

Los imputados hasta ahora son el propio José María Enríquez Negreira junto a los ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, así como los ex directivos Óscar Grau y Albert Soler. Es cierto que su gestión, entre 2013 y 2018 -el periodo que centró la primera de las investigaciones policiales-, marca el límite de la prescripción de los delitos y que todo lo ocurrido antes de 2013 no podrá tener castigo penal, pero la Fiscalía quiere conocer los antecedentes temporales del caso, algo que podría poner en una situación límite al actual presidente, Joan Laporta, y al ex presidente Joan Gaspart. La instrucción permite a los investigadores rastrear a fondo la razón última por la que se realizaron los pagos y cuál fue el destino final de todo el dinero abonado por la entidad blaugrana. Desde luego que el Barça es mucho más que un club…