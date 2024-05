Revolución con el Balón de Oro: Lewandowski podría ganar el trofeo… ¡de 2020!

Robert Lewandowski podría ganar el Balón de Oro… de hace cuatro años. El delantero polaco del FC Barcelona podría ser el primer ganador del Balón de Oro que recibe el premio de forma retrospectiva, ya que en 2020, debido a la pandemia y el Covid-19, fue el primer año en el que no se celebró el concurso y no hubo ganador, pero todo apunta a que Lewandowski, dados sus números, logros y éxitos, era el claro favorito para levantarlo cuando aún jugaba en el Bayern de Múnich.

Durante el momento más álgido de la pandemia, los dirigentes de France Football optaron por no otorgar el premio para el año 2020, dado que varias ligas y competiciones se vieron restringidas. Sin embargo, como otras ligas de primer nivel, con los diferentes protocolos establecidos, la Bundesliga y la Champions League se reanudaron durante el verano, y Lewandowski fue fundamental para el Bayern de Múnich, equipo que conquistó el triplete bajo la dirección de Hansi Flick, uno de los partícipes en aquel 2-8 histórico al Barcelona, hoy su club.

De hecho aquella temporada, otros grandes candidatos como Leo Messi y Cristiano Ronaldo tuvieron años relativamente difíciles, no tan brillantes, y tanto Kylian Mbappé como Neymar, otros futuribles, perdieron ante el Bayern de Múnich en la final de la Champions League, Lewandowski se perfilaba como un firme candidato para ganar su primer Balón de Oro, como muestra de ello sería el ganador del The Best aquella campaña.

Cabe recordar que los números goleadores de Robert Lewandowski aquel año con el Bayern de Múnich fueron excelsos, no al nivel de los números récord de Messi o Cristiano en sus años de plenitud goleadora, pero sí dignos de ser un potencial ganador del Balón de Oro aquel año, sin rival. Cerró la temporada con una cifra impresionante de 47 goles en 44 partidos, el mayor registro de toda Europa.

Lewandowski se quedó sin Balón de Oro

Es por todo esto, por el hecho que en tantos años desde que se celebra este certamen jamás se había dejado un año sin premio al mejor jugador, desde France Football están valorando otorgar en la próxima ceremonia del Balón de Oro, en octubre de 2024, el título con retrospectiva para Robert Lewandowski, el Balón de Oro de 2020. Cabe recordar también que el Balón de Oro de 2021 fue también muy polémico, ya que lo recibió Leo Messi tras su fichaje por el PSG, cuando no tuvo una gran temporada y el polaco volvía a merecerlo.

De hecho, esta situación ya habría llegado a oídos de Robert Lewandowski, que aceptaría con «gran honor» como aseguró recientemente en una entrevista para Bild: «Por supuesto que me hubiera gustado recibir el Balón de Oro. No es que esté enfadado o melancólico porque todavía falta este trofeo. Pero tengo la sensación de que me habría tocado a mí en uno de los dos años. He oído que hay rumores sobre un premio retrospectivo para 2020. Este año fue extraordinario para mí, estuve en mi nivel más alto, lo ganamos todo. Digámoslo de esta manera: si cuatro años después recibiera el Balón de Oro 2020, no me sentiría ofendido, sería un gran honor y aceptaría el premio».