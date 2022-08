La respuesta de Shakira cuando le preguntan por las fotos de Piqué y su novia

Shakira no quiere mostrarse desolada. La cantante colombiana lo está pasando realmente mal a raíz de su separación de Gerard Piqué, que ahora para colmo presume de nueva novia, Clara Chía Martí. No son momentos fáciles para la artista, que hace de tripas corazón cuando le preguntan cómo se encuentra tras salir a la luz esas fotos de su ex con su nueva amante.

Este miércoles, una reportera pilló a la cantante saliendo de su casa en tierras catalanas. Shakira iba en su coche y no bajó la ventanilla, pero obviamente escuchaba lo que le preguntaba la periodista, que quería saber cómo se encuentra tras las fotos que han sido publicadas de Piqué junto a Clara Chía Martí primero en un concierto de Dani Martín y después en una boda. La colombiana contestó desde dentro del vehículo con una sonrisa, un guiño a la reportera y a la cámara y un posible mensaje para Piqué.

#VÍDEO | Shakira reaparece de lo más sonriente tras las imágenes de Gerard Piqué con Clara Chía en la boda de su mejor amigo https://t.co/grDxh0OtGX pic.twitter.com/wYCZqNAvVX — CHANCE (@CHANCE_es) August 24, 2022



Y es que en la visera que llevaba la artista se podía leer una frase que en las redes sociales muchos creen que va dirigida hacia el futbolista del Barcelona. ‘Lucky of love’, lo que en español significa afortunada en el amor, es lo que llevaba escrito en esa gorra que lucía cuando fue pillada por los reporteros a la salida de su casa.

Una Shakira que lleva varias semanas menos activa en las redes sociales, probablemente por lo duro que se le debe hacer ver a Piqué proclamando a bombo y platillo su amor por Clara Chía, joven estudiante a la que según varias informaciones conoció antes de separarse de la cantante y madre de sus dos hijos, Milan y Sasha.