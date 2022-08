El hombro en el que se apoya Shakira tras la ruptura y el romance de Piqué con Clara Chía

Shakira lo está pasando realmente mal tras la tormentosa separación de Gerard Piqué. Varios amigos suyos lo han reconocido y también algún familiar. Y ahora todavía puede estar sufriendo más a raíz de las fotos que están saliendo a la luz de Piqué presumiendo de nueva novia y oficializando su romance con Clara Chía Martí, con la que según ciertas informaciones el central ya tenía contacto antes de separarse de la madre de sus hijos.

La cantante colombiana se refugia en sus hijos, en su familia y en su círculo más íntimo de amigos para superar un bache importante. Tras la separación dio la sensación de estar bien y muy ocupada con sus compromisos profesionales, pero últimamente está muy poco activa en redes y parece desolada en un vídeo que le grabaron hace unos días. Uno de sus apoyos más importantes en estos momentos es Anna Kaiser, su entrenadora y coreógrafa, que también tiene habilidades en lo que se refiere al coaching motivacional.

Se podría decir que es el hombro en el que se está apoyando tras la difícil separación de Piqué. Ambas son íntimas amigas y la artista agradece la ayuda que recibe de su parte en todos los sentidos. Poco antes de confirmarse la separación, Anna Kaiser compartía un mensaje muy especial dedicado a Shakira: «Pasé el mejor día con mi niña y nuestros hermosos hijos explorando Nueva York. Cuando nos conocimos hace 12 años entrenando para She Wolf, ¿quién sabía que ambas nos convertiríamos en madres de dos preciosos mininos? Y ahora mira a esta hermosa artista, superándose cada día más con nueva música y en un nuevo programa en NBC, Dancing with myself. ¡Somos imparables!».

Anna le ayuda a mantener la mente liberada del estrés y saludable frente a la adversidad que supone la ruptura y ver cómo Piqué no se esconde con su nueva novia. La entrenadora conoce en primera persona toda la historia de amor de Shakira y el futbolista, y entre sus sesiones de ejercicio y horas de ensayos de bailes comparten confidencias.