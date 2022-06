El futuro de Gavi aún está por dilucidar. El jugador del Barcelona, la gran revelación de esta temporada, sigue aún dándole vueltas a su renovación pese a las numerosas conversaciones que han mantenido ya entre su agente, el mítico Iván de la Peña, y los dirigentes culés con Joan Laporta a la cabeza. La última reunión entre las partes de este mismo viernes se tradujo con buenas sensaciones pero el mismo problema de raíz: siguen sin alcanzar un acuerdo.

A sus 17 años, que serán 18 a principios de agosto, Gavi ha eclosionado esta temporada como un centrocampista de gran nivel y exquisito, de gran coraje y una intensidad que tiene encandilados a los blaugrana y también a Luis Enrique, que no dudó en llamarlo para la selección española a los pocos partidos de despuntar con el Barça. De ser un completo desconocido por las mismas fechas el año pasado, en tan sólo una temporada su valor se ha disparado hasta los 60 millones de euros según la última actualización de mercado del portal especializado Transfermarkt.

Gavi está dando que hablar y no son pocos los que ya han pegado a su puerta en estos últimos meses interesados por su calidad y dispuestos a mejorar las prestaciones económicas que tanto está trabando el acuerdo de su renovación. El de Los Palacios tiene contrato aún hasta 2023, una temporada más, pero en este contrato guarda una cláusula de rescisión baja para lo que habitúa el Barça, de tan sólo 50 millones de euros, precio inferior de su actual valor de mercado y asequible para los grandes que se han interesado en él.

La de Gavi es la última gran renovación que tiene pendiente el Barça esta temporada. Desde mediados de octubre comenzaron los contactos en torno a su ampliación de contrato y consecuente mejora económica pero las reuniones se han ido sucediendo sin ningún tipo de acuerdo. Esta última reunión entre el Barça e Iván de la Peña acercó posturas pero siguen faltando detalles que impiden el acuerdo.

Este último entre las partes que rigen las negociaciones sirvió también para calmar las aguas tras las últimas declaraciones de Joan Laporta que sentaron muy mal al entorno del sevillano y que hizo peligrar su renovación por el tono del presidente. «Hace mucho tiempo que su representante tiene la oferta de renovación sobre la mesa. Nosotros no tenemos noticias de que la hayan aceptado. Las noticias que tenemos son que está comparando y en algún momento deberá decir alguna cosa. Nosotros ya hemos dicho nuestra posición y, de momento, no está aceptada por el agente del jugador», explicó el máximo dirigente culé haciendo alusión a que Gavi tiene otras ofertas y de ahí su demora, para sorpresa de Iván de la Peña que aseguraba no tener oferta en firme del club.

La situación actual es de tranquilidad con respecto a su renovación pese a lo que se está dilatando el acuerdo. La intención de las dos partes es entenderse más pronto que tarde, aunque las posturas aún sean distantes en ciertos aspectos. Gavi quiere seguir en el Barça y apunta a seguir aunque desde su entorno quieren que se valore al futbolista por su rendimiento y no por su edad.

Mientras el internacional español sigue despuntando con la Selección y llamando más la atención, revalorizándose partido a partido de la mano de Luis Enrique. El seleccionador le alabó tras su partido ante República Checa donde fue autor de un gol que pasó directamente a la historia de La Roja por ser el jugador más joven en marcar: «La buena noticia es que no hemos perdido, que no hay una selección que haya ido a dos fases finales seguidas y que dependemos de nosotros. Claro que hablamos de Gavi. Ya os dije que tenía gol. Lo mejor de él es su pack completo. Su raza y su calidad».