La reflexión más dura de Beatriz Espejel, la mujer de Koke

La pandemia ha dejado secuelas mentales y físicas en miles y miles de personas. Aunque el coronavirus no se ha ido, las vacunas han permitido retomar la normalidad en nuestras vidas, pero hay personas a las que les está costando volver a ser como antes. Una de ellas es Beatriz Espejel, empresaria e influencer conocida por ser la mujer de Koke Resurrección.

Sobre esto ha hablado la joven con total sinceridad en su última publicación de Instagram: «No sé vosotros, pero después de la pandemia no soy la misma. Paramos nuestras vidas dos años, eso fue muy fuerte. Algunos lo pagaron más caro que otros. Yo fui afortunada, no tuve que despedir a nadie antes de tiempo. Mi madre, como enfermera, lo vivió todo, quizá demasiado (duro)».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BEATRIZ ESPEJEL (@beatrizespejel)

La influencer reconoce seguir confundida y explica cómo le ha afectado la pandemia a la hora de disfrutar la vida al máximo: «A veces estoy confundida, no sé si cumplo 33 o 34. Poder volver a vivir con normalidad me hace apreciar cada instante y me hace observar más de cerca cada detalle que antes pasaba desapercibido».

«Todo el mundo con ganas de vivir al 200% cómo, cuándo y con quien sea, pero vivirlo por si acaso. Luego están los que aún siguen en el proceso de darse cuenta de todo esto. Y vosotros: ¿sois los mismos?», finaliza su reflexión. Una de las respuestas al post es de Ingrid Betancor, periodista y mujer de Ibai Gómez: «Me siento tan identificada con este texto… Demasiadas cosas, demasiados cambios, tanto tiempo y tanta incertidumbre… No es fácil volver a la vida tal y como la conocíamos».