Las redes sociales, incendiadas con una información que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que la influencer Jessica Goicoechea se olvida de Marc Bartra tras su sonada ruptura con otro conocido deportista español con el que ahora está en Bali disfrutando de unas vacaciones. Varias cuentas en redes sociales informan sobre el romance, que podría haberse iniciado hace unos meses, entre la modelo catalana y Manu Moreno, jugador de rugby. Sin embargo, ha sido ahora cuando viendo las publicaciones de ambos se han atado cabos llegando a la conclusión de que son algo más que amigos.

La influencer puso fin en julio, tras dos años de amor, a su relación con el futbolista Marc Bartra. Ahora, un tiempo después de su ruptura, ha contado a todos sus seguidores, como suelen hacer las influencers, donde se encuentra de vacaciones, en Bali, Indonesia. Sin embargo, muchas personas la han comenzado a relacionar con otra que se encuentra en el mismo lugar: Manu Moreno.

Todo comenzó con una fotografía del jugador en una parte de Bali donde posó con unos monos, la cual subió en su perfil. Minutos después, la influencer subió una imagen a sus redes de los mismos animales. Además, una cuenta de Instagram dedicada a este tipo de romances, llamada Salseología, ha insinuado que la risa que se escucha en uno de los vídeos de Manu Moreno, donde se tira a una piscina, podría ser la de Jessica Goicoechea.

Aunque, eso sí, por el momento han preferido no posar juntos. La cosa no queda ahí, pues hace unos días varias personas les veían por Málaga según el periodista del corazón Javi de Hoyos, pero el problema es que no hay fotos del momento. Curiosamente, hace unas semanas durante los Premios de los 40 Principales, De Hoyos le preguntaba a Jessica por su relación con Manu por una confusión. En ese momento, la también empresaria negó tajantemente todos los rumores…

Una Jessica Goicoechea que hace unos meses tuvo que salir al paso de algunas informaciones sobre sus comienzos con Marc Bartra. «Tampoco sé desde cuándo lo puedo empezar a contar porque claro, desde que nos conocimos… Nos conocimos, pero no empezamos nada serio hasta después de un tiempo. Entonces no sé», explicó. «No me gusta tener que dar explicaciones de más, pero dada las últimas noticias me veo en la obligación de aclarar varios puntos», ha comenzado diciendo en el universo 2.0. «Mi relación con mi actual pareja se inició cuando los dos estábamos solteros. Y libres de conocernos», ha matizado para después comentar que «jamás de los jamases me involucraría en medio de un matrimonio y menos habiendo hijos de por medio». «Me parece una falta de respeto que se especule de algo así, habiendo niños de por medio, solo por no saber mencionar una fecha», añadía.