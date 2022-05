Carlos Alcaraz batió a Rafa Nadal en tres mangas en los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2022. Al tenista murciano no le tembló el pulso a la hora de rematar el partido y aprovechó su primer match-point para lograr la primera victoria de su carrera contra el que siempre ha reconocido como su ídolo.

Tras un gran intercambio de golpes, Alcaraz consiguió salvar con un revés lo que parecía un punto de Nadal antes de sacarse una derecha liftada que fue directa a la esquina y que suponía la victoria.

History made 💪

The moment @alcarazcarlos03 defeated Rafael Nadal to become the youngest semi-finalist in Madrid history. #MMOPEN pic.twitter.com/SWOBn5Savx

— Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2022