El año 2024 ha empezado por todo lo alto para Alisha Lehmann y Douglas Luiz. Los futbolistas del Aston Villa no quisieron perder tiempo y confirmaron su reconciliación con una fotografía que ambos compartieron en Instagram para sus millones de seguidores. La sonada pareja de deportistas volvió a apostar por el amor y se dio una nueva oportunidad para retomar la relación que los había llevado a ambos a tomar caminos separados en noviembre de 2022.

En 2021 nació el amor entre un futbolista del equipo masculino y una jugadora de la sección femenina, algo muy inusual que ha generado una gran repercusión en Inglaterra. Los protagonistas fueron el centrocampista brasileño Douglas Luiz y la delantera suiza Alisha Lehmann, que confirmaron que mantenían una relación sentimental en sus redes sociales.

Ambos publicaron una imagen besándose en la boca, por lo que no tenían ningún reparo en que se supiera que estaban juntos. Una relación como cualquier otra que sin embargo llamó la atención porque comenzó pocos meses después de que la futbolista rompiera con una de sus compañeras en la selección de Suiza, Ramona Bachmann, nueve años mayor que ella y que jugaba el PSG.

Alisha Lehmann reunites with Douglas Luiz, reigniting their relationship at the start of 2024 after a previous split. pic.twitter.com/l0t5ZxLkmq

