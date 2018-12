El Madrid repescará a Lunin

El Real Madrid se está planteando la posibilidad de recuperar a Lunin en este mercado de invierno. Si Keylor Navas sale en el mercado de invierno, podría ocupar la plaza de segundo portero

El futuro de Lunin cambió radicalmente cuando el destino emparejó al Leganés con el Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey. El cruce entre los dos equipos madrileños afecta directamente al meta ucraniano, ya que ve cómo sus posibilidades de jugar la eliminatoria se han esfumado. El joven meta sólo tenía la Copa del Rey para demostrar su calidad pero ahora ni eso.

El Real Madrid, como a todos los jugadores que cede, le puso la famosa cláusula del miedo que no permite a los futbolistas jugar ante la entidad de Concha Espina. Por ello, Lunin no podrá disputar la eliminatoria y, si el Leganés no es capaz de repetir el pepinazo del año pasado, salvo sorpresa su participación será mínima, ya que en en la Liga Pellegrino apuesta por el Pichu Cuéllar como portero titular.

Por lo tanto, el club blanco se está planteando seriamente la posibilidad de repescar al portero en este mercado de invierno. El Real Madrid cedió a Lunin al Leganés con la intención de que jugara una temporada entera en Primera División, pero las cosas no han salido como se esperaban, por lo que desde el Santiago Bernabéu se está planteando seriamente esta posibilidad.

Pendientes de Navas

El Real Madrid lo recuperaría en el mercado de enero y, según lo que haga un Keylor Navas que no está contento con su situación en el equipo, decidirán si se queda o busca una nueva salida que le permita sumar unos minutos que no tiene en Butarque… y necesita.

De esta manera, se podrían acelerar los pasos con el joven portero. Lunin sabe que la intención del Real Madrid es que el próximo año se quede definitivamente en el club blanco y sea el segundo portero tras Courtois, ya que se da por hecho que en verano Navas saldrá en busca de una titularidad perdida. Si el tico decide marcharse en este mercado de invierno, el internacional ucraniano será el elegido para ocupar el puesto de segundo portero. No obstante, desde el club no quieren que Keylor salga antes de que finalice la presente temporada.

En el Madrid tienen muchas esperanzas en el meta ucraniano, de tan sólo 19 años, y aunque no gusta que se haya perdido esta temporada creen que tiene margen suficiente para seguir creciendo en España.