Raphinha se crece con la goleada del Barça: «Somos mejores que el Real Madrid»

Raphinha habló ante los medios de comunicación después de anotar un gol y repartir dos asistencias en la goleada del Barcelona ante el Inter Miami. El conjunto culé brilló en el estreno de la gira americana y el futbolista brasileño le echó leña al Clásico del próximo domingo de Las Vegas.

Debut

«Muy feliz por marcar mi primer gol, por haberme salido bien las cosas. Me he sentido muy bien. Espero poder continuar así. Tengo facilidad de jugar como extremo en la banda. Por eso me he sentido muy cómodo».

Real Madrid

«Claro que me gustaría. Marcar siempre da confianza y si lo haces contra un equipo como el Real Madrid aún más. Para mí que somos mejores que el Madrid».

Barcelona

Jugar en el Barça es muy fácil. Son todos muy buenos.