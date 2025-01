Rajadón de Raphinha sobre el arbitraje en España: «Si digo lo que pienso no vuelvo a jugar en la Liga»

Raphinha fue el héroe de la remontada del Barcelona en Lisboa (4-5). Un gol del brasileño en el último minuto de partido le dio los tres puntos a los de Hansi Flick, y la consiguiente clasificación a octavos de final, tras un partido de locura. Los azulgranas fueron perdiendo todo el encuentro, llegando a ir dos abajo (3-1 y 4-2) en dos ocasiones. Aunque el duelo también estuvo marcado por la polémica arbitral y al acabar el choque, el extremo rajó del arbitraje de la Liga de Tebas.

Danny Makkelie señaló dos penaltis a favor del Barcelona, uno por un pisotón a Balde y otro por un piscinazo de Lamine Yamal. Sin embargo, en el cuadro catalán se quejan de la pena máxima que pitó en su área después de que Szczesny midiera mal la salida y se llevara por delante a Kökçü. Vangelis Pavlidis no falló desde los once metros y puso el 3-1 en el marcador. Además, el Benfica reclamó un penalti justo antes del gol de Raphinha en el descuento de la segunda mitad que suponía el 4-5.

Poco después, en zona mixta, al brasileño le preguntaron si le gustan más los árbitros de la UEFA que los de la Liga, a propósito de las palabras del presidente Laporta criticando el arbitraje de Getafe. «Lo del arbitraje en Getafe fue una vergüenza. Que no se pitara el penalti a Koundé es un escándalo. Y creo que lo tendríais que repetir más veces porque es un escándalo lo del penalti a Koundé», comentó el máximo mandatario del Barcelona.

Raphinha también explotó contra los colegiados de la Liga, continuando con la línea de Laporta y Hansi Flick, y se mordió la lengua. «Si hablo todo lo que pienso de los arbitrajes, no vuelvo a jugar en la Liga», dijo el extremo brasileño tras la victoria en Lisboa. El crack del Barcelona también fue protagonista en la tángana final entre jugadores de los de los dos equipos.

Tángana final

La Policía tuvo que intervenir en el túnel de vestuarios del Estadio Da Luz de Lisboa para separar a los futbolistas de Barça y Benfica tras el partido de Champions League, que acabó cayendo del lado culé por 4-5 con una increíble remontada que culminó Raphinha con un gol en el minuto 96. El propio jugador brasileño fue el protagonista de esta trifulca al final del encuentro, y después del mismo explicó lo sucedido.

«Yo respeto a todos. Cuando salí del campo hay gente que me ha insultado, yo he devuelto los insultos, sé que no lo debo hacer. Nos calentamos todos. Si me respetan, yo respeto», confirmó Raphinha tras el partido ante los medios de comunicación. Confirmando de esta manera la trifulca con jugadores del Benfica donde los futbolistas del Barcelona se tuvieron que llevar de la escena al atacante brasileño con la intervención también de la Policía.

Y es que el duelo de Champions League entre Benfica y Barcelona terminó con mucha tensión. El cuadro luso pidió un penalti en la última jugada del partido y no se pitó nada. A la contra, el propio Raphinha, hizo el 4-5 para darle la victoria al equipo azulgrana. Esa acción fue la que provocó la polémica y la trifulca entre ambas plantillas al final de partido.