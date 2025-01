La policía separa a jugadores de Benfica y Barcelona en Da Luz: «Si me insultan, yo devuelvo el insulto»

La Policía tuvo que intervenir en el túnel de vestuarios del Estadio Da Luz de Lisboa para separar a jugadores de Benfica y Barcelona tras un partido de Champions League donde el cuadro culé terminó ganando 4-5 con una increíble remontada que culminó Raphinha con un gol en el minuto 96. El propio jugador brasileño fue el protagonista de esta trifulca al final del encuentro.

«Yo respeto a todos. Cuando salí del campo hay gente que me ha insultado, yo he devuelto los insultos, sé que no lo debo hacer. Nos calentamos todos. Si me respetan, yo respeto», confirmó Raphinha tras el partido ante los medios de comunicación. Confirmando de esta manera la trifulca con jugadores del Benfica donde los futbolistas del Barcelona se tuvieron que llevar de la escena al atacante brasileño con la intervención también de la Policía.

Y es que el duelo de Champions League entre Benfica y Barcelona terminó con mucha tensión. El cuadro luso pidió un penalti en la última jugada del partido y no se pitó nada. A la contra, el propio Raphinha, hizo el 4-5 para darle la victoria al equipo azulgrana. Esa acción fue la que provocó la polémica y la trifulca entre ambas plantillas al final de partido.

🤦🏻‍♂️ Raphinha y el lío final en el túnel de vestuarios: «Cuando salía del campo me han insultado y yo los he devuelto. Al final nos calentamos todos pero yo no me llevo nada para casa». #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/Rc6HzYx6H8 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 21, 2025

Asalto del Barcelona en Lisboa

Remontada histórica del Barcelona en Champions, que queda manchada por otro bochornoso arbitraje. A Joan Laporta le sirvieron sus quejas de los últimos días por lo sucedido en Getafe, que fue considerado por el presidente azulgrana de una «vergüenza». Habría que preguntarle cómo califica que su equipo gane en Lisboa gracias a un penalti por un piscinazo claro de Lamine Yamal y por un gol de Raphinha fuera de tiempo –por más de un minuto– que llega en una contra tras otro cometido sobre el Benfica que tampoco se pitó.

Pavlidis parecía protagonizar otra noche negra en Lisboa, puesto que marcaba un hat-trick en la primera parte. Además, Araujo hacía en propia puerta el 4-2. Pero entonces acudía al rescate el colegiado. Danny Makkelie aparecía para conceder un penalti sobre Yamal, que se tiraba en el área y el VAR no le corregía, a pesar de que era un piscinazo claro.

Lo transformaba Lewandowski, que metía de nuevo al Barça en el partido. El empate llegaba en los minutos finales y, en el último minuto, el Benfica pedía un penalti que parece claro, puesto que le empuja Eric García cuando el delantero se plantaba justo delante de Szczesny y le derriba. De ahí salió una contra con un balón en largo a Raphinha que puso el 4-5.