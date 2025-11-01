Rajadón de Marcao: «Los jugadores deberíamos hablar más de los árbitros que de partidos fuera de España»

Marcao rajó del arbitraje tras la derrota del Sevilla contra el Atlético de Madrid en el encuentro de la jornada 11 de Liga disputado este sábado en el Metropolitano. El equipo de Simeone ganó por 3-0 y el primer gol vino de un penalti muy discutido por el conjunto hispalense que mandó a la red Julián Álvarez. El defensa sevillista pidió a «los jugadores» que hablen «más de los árbitros que de partidos fuera de España».

Unas declaraciones que llegan dos semanas después de la protesta de los futbolistas que terminó desembocando en la cancelación del partido de Liga en Miami entre Villarreal y Barcelona orquestado por Javier Tebas. Marcao prefiere centrar el tiro en el arbitraje, que en el caso de este Atlético-Sevilla estuvo protagonizado por Hernández Maeso, que no vio dicho penalti en el campo, e Iglesias Villanueva, que sí se percató desde el VAR.

«Un poco enfadado con lo que pasó en la segunda parte. Aquí en España pasan muchas cosas, los árbitros no sé por qué antes de empezar la temporada hacen una charla, explican qué cambió, qué no cambió, y cuando llegan los partidos no se sabe. Si pitas el penalti tienes que pitar la falta en el segundo gol. Es complicado. Los jugadores tenemos que estar más juntos, hablar del tema de los árbitros y no de los partidos fuera de España. Cada jornada pasan cosas que para mí es raro», criticó.

«Si pita el penalti tienes que pitar la falta del segundo gol. A la mínima que Tanguy toca, penalti. Ellos tocan y nada, siguen. Estoy enfadado. Quiero felicitar a la afición que está ahí, recuperar y pensar en los próximos partidos», añadió el central brasileño.

Marcao critica duramente a los árbitros

«Estamos compitiendo bien, con cosas que nos faltaban en el pasado, tenemos intensidad en la presión. Pero hay que seguir, creo que vamos a construir algo importante para el Sevilla. La actitud de la primera parte es buena, después de la decisión del penalti, es complicado. Felicito a los compañeros por la intensidad y el compromiso, hay muchos partidos y creo que vamos a lograr cosas buenas», explicó Marcao. Su equipo ya suma tres derrotas seguidas en Liga.