Rahm gana el The Genesis Invitational y vuelve al número uno del mundo

Jon Rahm suma y sigue. No hay quien pare al golfista de Barrica, que con su triunfo en el The Genesis Invitational suma su tercera victoria en apenas un mes y medio que llevamos de 2023. El español se impuso en el torneo con 17 golpes bajo par, superando por dos a Max Homa y por tres a Patrick Cantlay. Un triunfo que supone además su regreso al número uno del mundo del PGA, ascendiendo dos puestos al superar a Scheffler y McIlroy, que acabaron en duodécima y vigésimo novena posición, respectivamente.

Rahm llegaba a Los Ángeles como el principal favorito, después de haber comenzado el año con sendas victorias en el The American Express y el Sentry Tournament of Champions. Pero se presentaba ante un imposible, puesto que en los últimos 48 años, nadie había conseguido a estas alturas de año ganar tres títulos en el circuito PGA. Hasta que el español lo ha hecho.

El jueves se plantó con 65 golpes, completó 68 el viernes, otros 65 el sábado y cerró el domingo con 69 para firmar un -17 que nadie ha podido alcanzar. Sí que tuvo oportunidad de hacerlo por momentos Homa, que a falta de cinco hoyos le había superado con un ajustado -16 a -15, pero el vasco volvió a demostrar en los momentos finales por qué hoy por hoy es el mejor del mundo. Tardó dos hoyos en recuperar el liderato del Genesis y sentenció a falta de otros dos para el final.

Su triunfo le permite recuperar el número uno del mundo, que ostentaba Scheffler. No es para menos, puesto que, más allá de ser el único golfista del circuito con tres títulos en lo que va de 2023, suma cinco en sus últimas 10 apariciones. Además, en los que no ha ganado, no ha bajado del octavo puesto. Casi nada. Se trata también de su decimonoveno título, entre los que destaca el US Open de 2021.