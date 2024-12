Rafa Mir reaparece tras su detención: ocho minutos y un gol con el Valencia en Copa del Rey

Rafa Mir volvió a los terrenos de juego más de tres meses después de su detención policial por un presunto caso de agresión sexual. El delantero del Valencia volvió a una convocatoria, jugó ocho minutos y anotó el gol de la sentencia ante el Ejea en la segunda ronda de la Copa del Rey. El delantero vivió su regreso más esperado y lo vivió de la mejor manera posible.

El Valencia pasó de ronda sin alardes este miércoles en la Copa del Rey tras imponerse por 1-3 al Ejea en un partido en el que tras el 0-2 que parecía sentenciar la contienda se vio sorprendido por el tanto del equipo zaragozano que le obligó a no bajar la tensión hasta el final.

En un partido con pocas ocasiones, el Valencia impuso su mayor categoría ante un rival de Segunda RFEF que nunca le volvió la cara al encuentro y que siguió peleando a pesar del 0-2 para ilusionarse cuando acortó distancias, aunque tras el tanto hubo más corazón que ocasiones para haber intentado igualar el marcador y que vio como el conjunto levantino sentenciaba en el tiempo de prolongación por medio de Rafa Mir, en su regreso a un partido saliendo desde el banquillo. Desde el 31 de agosto no jugaba al fútbol.

Para el conjunto valenciano, superar la ronda ante un conjunto de Segunda RFEF era obligado para no agravar más la crisis que vive en la Liga. En esta ocasión David no pudo con el gigante Goliat y el Valencia acabó con el sueño de un equipo modesto de dar la sorpresa pero que dejó buenas sensaciones.

El Ejea dio la cara ante el Valencia

El Ejea salió valiente, presionando alto e intentando robar balones a una defensa valenciana con tres centrales lo que supuso que el conjunto ‘ché’ no pudiera sacar el balón con comodidad. De hecho, en casi todas las acciones ofensivas de los visitantes no hubo fluidez por este hecho y cuando el equipo del ‘Pipo’ Baraja era capaz de superar esa presión no llegaba con claridad al área del meta local David Troya.

El cancerbero del conjunto zaragozano no tuvo que intervenir en ninguna ocasión de peligro clara y solo en los minutos 18 y 20 los valencianos se acercaron al área ejeana.

En la primera el portero local salió a los pies de Fran Pérez, que llegó forzado al área, y dos minutos después Martín Tejón disparó ajustado al poste. Esa fue toda la dinamita del conjunto levantino en los primeros 45 minutos.

Por contra, el equipo foráneo no sufrió porque el Ejea no pudo llegar en ninguna acción clara a la meta de Dimitrievski y solo puso en balón en el área en tres jugadas a balón parado que no tuvieron consecuencias porque la zaga visitante estuvo solvente.

El descanso le sentó bien al Valencia, ya que nada más regresar al césped, con solo cuatro minutos jugados, se adelantó en el marcador en un saque de esquina botado por José Luis García ‘Pepelu’ que remató de cabeza Iker Tudela entrando con mucha fuerza desde atrás.

Y apenas dos minutos después tuvo la opción de haber marcado el segundo en una contra que culminó Germán Valera con un remate al larguero. El Ejea, que no se vino abajo por el tanto, tuvo una excelente ocasión en el minuto 62 por medio de Rodri Val cuyo remate salvó un defensa marchándose el balón a córner.

El Valencia pasa de ronda en Copa

Y de la opción del empate se pasó al 0-2 cuando en un envío largo de la zaga valencianista el meta local realizó un despeje defectuoso que propició la superioridad visitante que fue aprovechada por Dani Gómez para marcar el segundo en el 63. Cuando parecía que el partido y la eliminatoria ya estaban solventados la porfía del equipo zaragozano hizo que no se rindiera, lo que poco más tarde daría sus frutos.

Dio un aviso en el 65 por medio de un remate ajustado al poste de Hakim El Mokh, y en el 71 aprovechó un barullo en el área con varios despejes cortos valencianistas para acortar distancias por medio de Gabri Palmás, lo que le metía de nuevo en la eliminatoria.

El tanto envalentonó al Ejea, que, con más corazón que acierto, se lanzó al ataque en busca del empate, pero no pudo lograr su objetivo porque apenas llegó con claridad. Por el contrario, cuando ya parecía definitivo el 1-2, el recién ingresado Rafa Mir sentenció en una jugada individual marcando el tercero ya en el tiempo de prolongación en su regreso al fútbol tras su detención.