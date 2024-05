Rafa Mir pierde los nervios y forma un lío en las redes sociales

Rafa Mir no está atravesando un buen momento. Su temporada con el Sevilla no está siendo nada fácil, sobre todo después de su frustrada salida al Valencia en el pasado mercado invernal y desde la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo, pues el técnico no cuenta con él e incluso le deja fuera de las convocatorias en ocasiones, pues no va citado desde febrero. Por si fuera poco, acaba de formar otro lío en las redes sociales.

Y es que Rafa Mir ha anunciado en su perfil oficial un campus de verano que lleva su nombre, que se lleva a cabo en la localidad murciana de Javalí Nuevo y en la capital, informando de las fechas de la que será la séptima edición. Un post que recibió numerosas respuestas desagradables y sarcásticas, críticas y ataques a los que ha respondido el delantero del Sevilla.

No entiendo como un jugador profesional se puede meter en estas cosas… pic.twitter.com/ABNcPKlG9B — Todosevillistas (@Todosevillistas) May 1, 2024

«¿Qué vas a enseñar, a cómo no tener actitud en el campo? ¿O a cómo estar cobrando un dineral en un equipo y desear estar en otro y estar sin motivación?», escribió un usuario de Instagram, a lo que respondió Rafa Mir con risas. Después de una serie de respuestas en cadena, Rafa Mir volvía a responder con el siguiente mensaje: «¡Ya está bien de tanta tontería! No tenéis ni idea».

Más líos de Rafa Mir

No es la primera vez que Rafa Mir protagoniza un lío en las redes sociales, pues hace unos meses recibió muchas críticas tras sacar pecho después de marcar un gol al Quintanar de la Orden en Copa del Rey. La afición del Sevilla parece cansada del delantero, y muchos de ellos le piden continuamente que se vaya del equipo hispalense lo antes posible.

Y así parece que ocurrirá en verano. Rafa Mir estuvo muy cerca del Valencia en invierno, pero finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto. Sin embargo, cuando acabe la presente temporada el delantero y el club deberán intentar ponerse de acuerdo para buscar una salida al futbolista, que no está rayando al nivel esperado en el Sánchez Pizjuán.

Rafa Mir llegó al Sevilla a cambio de 16 millones de euros de la mano de Monchi en el verano de 2021, pero su valor de mercado se ha desplomado. Se abrirá de nuevo la puja a partir de junio para que Rafa Mir busque una oportunidad con más minutos en la Liga para la próxima campaña, aunque no se descarta que también pueda volver a marcharse al extranjero, pues en España no está brillando como apuntaba en sus inicios. Al margen de su nivel, estos líos extradeportivos tampoco ayudan al delantero, que ha perdido los nervios en redes sociales.