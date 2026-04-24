Pipi Estrada dio sus notas de la semana y quiso ser muy claro suspendiendo a aquellos que en la última final de la Copa del Rey decidieron pitar el himno de España. El periodista asturiano tiene claro que los simpatizantes del equipo que pite el himno sean sancionados con su no participación en el torneo del K.O. «Al himno de España se le respeta», remata nuestro colaborador.