Eduardo Inda lamenta que la clase política, de nuevo, no ha estado a la altura a la hora de condenar el dantesco espectáculo de la enésima pitada al himno nacional por una parte de la grada en la final de la Copa del Rey el pasado sábado. Señala Inda que «han tenido que pasar tres días para que el Gobierno haya condenado los pitos al himno de España en la final de la Copa del Rey», y, con todo, sólo ha sido «sido una condena tenue, con la boca chica, desganada».

Señala el director de OKDIARIO que «a buena parte de este Gobierno le gusta que se abuchee el himno de la convivencia, del consenso, de los 48 millones de españoles. Y no digamos ya a sus socios, a etarras y golpistas catalanes, a esos les pone literalmente cachondos», y se fija en lo que ocurre en otras latitudes donde este problema es inimaginable: «Si pitas el himno nacional en la Super Bowl, lo más benigno que te puede pasar es que acabes en la UVI. Yo miro con admiración cómo en cualquier país subsahariano, gobernado por dirigentes corruptos, pobres de solemnidad, cuando suena el himno y está la bandera, todo el mundo se pone de pie».

Analiza Eduardo Inda que parte del problema radica también en la respuesta, o falta de ella, de quien debería salir en defensa de los símbolos nacionales: «Lo más grave de todo es que PP y Vox no han dicho esta boca es mía. Ni Santiago Abascal ni Alberto Núñez Feijóo han mostrado la patita. Lo que tendrían que haber dicho es que cuando gobiernen España, algo que van a hacer más pronto que tarde, van a reformar la ley como hizo Nicolas Sarkozy para castigar los pitos al himno de España». Recuerda Inda que «en 2008, Sarkozy, tras los pitos al himno de Francia en un partido contra Túnez, estableció por ley que si se pitaba y se acallaba el himno en un evento deportivo, ese evento se suspendía. Pues bien, PP y Vox han estado, de nuevo, en Babia».

Así, la conclusión es la siguiente: «Yo cada vez siento más asco de ser español, España tiene muchos motivos para el orgullo pero es un país que ha degenerado en la mierda».