El proyecto de Hansi Flick en el Barcelona empieza con curvas

Este miércoles 10 de julio comienza el proyecto de Hansi Flick en el Barcelona. Y lo hace con muy pocas certezas y con muchas dudas. El equipo no se ha reforzado todavía, pues el club está todavía expectante por saber si podrá contar con la regla del 1:1. Pero no sólo eso, el entrenador alemán se vestirá de corto en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con la gran parte del equipo de vacaciones, pero también con un número importante de futbolistas lesionados. A los Gavi, Balde y De Jong se les unirá Pedri y Araujo -lesionados con sus selecciones esta misma semana-.

Pero no sólo eso. Fermín López y Eric García no se unirán a la pretemporada hasta después de haber comenzado la Liga ya que estarán con la selección española disputando los Juegos Olímpicos. Por otro lado, se desconoce todavía la situación de Sergi Roberto, si renovará o no y cómo lo hará. En el caso de ampliar su vinculación con el Barcelona, también está por ver bajo qué condiciones y si podrá ser inscrito antes del inicio de la Liga.

Porque si de algo se ha caracterizado el Barcelona en los últimos años ha sido de no poder contar con el 100% de sus futbolistas en las primeras jornadas de la Liga. Y este año será más de lo mismo. Ya no sólo en materia de inscripciones, que seguramente también, sino por el gran número de futbolistas lesionados que se irán incorporando al grupo poco a poco.

Con el que no se cuenta hasta octubre o noviembre es Gavi, que continúa recuperándose de su rotura de ligamentos en su rodilla. Balde, que lleva lesionado todo el año, parece que estará en plenas facultades desde el día uno de la pretemporada, pero es todavía una incógnita. Frenkie de Jong más de lo mismo, pues se lesionó antes de comenzar la Eurocopa con Holanda.

Hansi Flick comenzará con problemas

Hansi Flick no tendrá un comienzo halagüeño en el Barcelona. Sin Pedri ni Araujo, que se lesionaron esta misma semana con sus selecciones, sin Gavi, tampoco Fermín ni Eric García por los Juegos Olímpicos. Frenkie de Jong es una incógnita y Sergi Roberto no se sabe si continuará o no en el Barcelona. Entre lesionados y jugadores que se irán incorporando poco a poco conforme avance el verano, el entrenador alemán no podrá contar con el 30% de la plantilla hasta finales de agosto.

De esto mismo quiso hablar Joan Laporta, donde se mostró algo enfadado por las lesiones que han sufrido Pedri y Araujo recientemente con sus selecciones y que les obligará a parar durante las próximas semanas y perdiéndose de esta manera el inicio de la pretemporada: «Empezar la temporada otra vez con Pedri lesionado no me hace gracia, pero estoy seguro que con los nuevos preparadores la cosa irá bien. Con Araújo también, hay que ser fuertes e intentar tener una plantilla competitiva».

Hansi Flick irá recibiendo poco a poco y a cuentagotas los internacionales que han participado en la Eurocopa y Copa América. Primero Lewandowski y Christensen, que fueron los primeros en caer; después Ter Stegen, Gündogan y Raphinha que cayeron este fin de semana con Alemania ante España y con Brasil ante Uruguay. Después lo harán Araujo y Koundé, que continúan vivos con sus selecciones.