La propuesta de Zverev que dejó boquiabierto a Guardiola: «Si te aburres del fútbol…»

Alexander Zverev dejó una de las anécdotas de lo que va de Wimbledon 2024 después de finalizar, con triunfo, su partido de tercera ronda del cuadro ante el británico Cameron Norrie. El tenista alemán se impuso en tres sets por 6-4, 6-4 y 7-6, pero lo verdaderamente sorprendente fueron sus palabras y el ofrecimiento, en tono de broma, que tuvo hacia Pep Guardiola, uno de los invitados VIP a la central del All England Club en la jornada del sábado.

El número 4 del ranking ATP se impuso y sigue desmarcándose como uno de los grandes favoritos para conquistar Wimbledon, junto con Alcaraz, Djokovic o Sinner. Una vez acabado el partido, Zverev se enfrentó a las preguntas a pie de pista y no dudó en, además de agradecer al público presente el respeto en un día hostil –jugaba contra un tenista local–, tener un detalle con los presentes en el Royal Box y en particular con Pep Guardiola, uno de los personajes más granados que han pasado por la presente edición del torneo de Grand Slam.

Reconocido aficionado del Bayern de Munich, las palabras de Alexander Zverev tuvieron una curiosa conexión que acabó por sorprender a Guardiola, muy atento a lo que decía el tenista pero que a buen seguro que no esperaba que la entrevista marchara por los derroteros que lo hizo. «Es un honor jugar en esta preciosa pista, delante de un Royal Box en el que tenemos tantos increíbles invitados hoy», comenzó Sascha, quien pronto se dirigiría al entrenador de fútbol. «Cuando vi a Pep, me puse nervioso. Muchas gracias por venir, es un gran privilegio para mí», admitió Zverev.

«If you’re tired of football, you can coach me on a tennis court anytime» 😂

Alexander Zverev loved having Pep Guardiola watch him from the Royal Box#Wimbledon pic.twitter.com/NGTj8uqBkH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2024