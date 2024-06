Amenazan al Manchester City con publicar correos electrónicos de «relevancia criminal» en la Premier

El Manchester City está contra las cuerdas. El actual campeón de la Premier League está de nuevo contra la pared ante un nuevo ataque de Football Leaks y uno de los hackers responsables de la organización, Rui Pinto, que ha amenazado con sacar a la luz «correos electrónicos y millones de documentos» que pondrían en jaque su defensa contra las más de un centenar de infracciones que se le imputan por romper el Fair Play Financiero.

Rui Pinto es el mismo que a mediados de 2018 ya efectuó un primer y masivo ataque contra el Manchester City, desvelando un importante número de documentos. Ahora vuelve a la carga afirmando que ha dado otro paso al frente para frenar al club citizen. Pinto habla de documentos y correos electrónicos que demuestran la «relevancia criminal» del Manchester City en su modus operandi en la Premier League.

Pinto ya habría enviado a autoridades tanto de Alemania como de Francia los documentos que condenarían al Manchester City en este nuevo proceso donde se les acreditan unos 115 cargos por incumplimiento del Fair Play Financiero, una vista que está prevista para el próximo mes de noviembre.

Estos días se conocía también que el Manchester City había iniciado una acción legal sin procedentes contra la Premier League por esta campaña que está socavando el prestigio del club inglés, medida ante la que ha respondido Rui Pinto, de 35 años y que en el pasado fue ya condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de intento de extorsión, acceso ilegal a datos y violación de correspondencia, aunque evitó su ingreso en prisión y ha estado en un programa de protección de datos desde 2020.

«Anteriormente filtró detalles sorprendentes sobre los ingresos por patrocinio del club y datos concretos sobre el contrato del ex entrenador Roberto Mancini», escribe The Times, que avanza este paso de Rui Pinto y que podría poner en jaque al Manchester City. The Sun recoge también declaraciones del representante legal del hacker, que afirma que tienen «un enorme archivo de documentos relacionados con el Manchester City que aún no se ha hecho público» y que estos «se publicarán en algún momento, no podemos decir cuándo, pero lo haremos».

Rui Pinto fue el artífice en el pasado de las primeras sanciones fuertes al Manchester City. En 2020 la UEFA se puso firme y tras nuevas filtración de Football Leaks acometió una sanción de dos años de suspensión sin fichajes y una multa superior a los 30 millones de euros para el club citizen. En aquella ocasión quedaron al descubierto los primeros incumplimientos del club inglés al Fair Play Financiero de la UEFA entre los años 2012 y 2016, donde disfrazaban «fondos propios como contribuciones de patrocinio», aunque el TAD acabaría revocando aquella sanción.

Este nuevo ataque directo del hacker de Football Leaks podría ser definitivo para el Manchester City, una sentencia de muerte para un club que ha estado constantemente perseguido por sus importantes inversiones y sueldos y que ha sido el gran vencedor en Inglaterra en la última década, especialmente desde la llegada de Pep Guardiola. De ser ciertas las sanciones, los títulos podrían estar en entredicho…