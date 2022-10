Las primeras consecuencias de la debacle del Barça: Laporta busca un pivote

Ha sido una semana horribilis en Can Barça por los resultados deportivos obtenidos. El doble batacazo cosechado en Champions League y en la Liga Santander ante el Inter de Milán y el Real Madrid, dejando casi imposible el pase a octavos de final en Europa y cediendo el liderato del campeonato tras caer en el Clásico. Si tras el duelo ante los italianos el gran señalado fue Gerard Piqué por su grosero error, ante el club blanco el ojo del huracán está sobre Sergio Busquets.

Un día después del golpetazo ante el Madrid, desde Barcelona ya se habla de la urgencia y necesidad de contar con otro pivote de cara a la segunda vuelta del campeonato. La cúpula del Barça tiene como prioridad para el mercado invernal el fichaje de un pivote que ofrezca una alternativa a Busquets, tanto para rotar sin contratiempos como para hacer de relevo a medio plazo. Las opciones que tiene Xavi Hernández en plantilla son Frenkie de Jong y Franck Kessié, ninguno natural de esa posición, pero sí son las alternativas más económicas.

Busquets sigue siendo un indiscutible para Xavi en su once, aunque principalmente porque no cuenta con ningún otro jugador que tenga el pivote como su posición natural. El rendimiento del veterano capitán no está siendo el mejor en este arranque de temporada y ya se le ha visto sufrir en algunos partidos. En el Clásico ante el Real Madrid, Toni Kroos le pasó completamente por encima, incapaz de frenarle y sufriendo detrás de la pelota. Ante el Inter cabe recordar que uno de los goles nace de un error suyo también.

En cualquier caso, la confianza en Busquets sigue siendo total por parte del cuerpo técnico de Xavi. Pese a sus últimos errores, consideran que el centrocampista sigue aglutinando una serie de características difíciles de conseguir en el mercado, especialmente por su idoneidad para el estilo que quiere imponer el técnico egarense. Pero es incuestionable que el canterano ya no es el mismo que cuando debutó con Pep Guardiola y que su actual nivel físico no puede taparse siempre con una perfecta colocación y lectura de los espacios como acostumbra.

La idea del Barça de aquí a enero es peinar el mercado en busca de futbolistas que encajen en lo que busca Xavi para esa posición, que se parezca mucho a Busquets pero en el que reine la juventud y, por qué no, algo más de poderío físico. En el club son conscientes de que esas cualidades escasean y no son las más fáciles de encontrar, sobre todo porque los que las cumplen tienen un valor de mercado muy alto. Tras las palancas y la gran inversión realizada no pueden tirar la casa por la ventana sin salidas.

Es por eso por lo que ya se plantean otros escenarios en los que no está Nico González, por el momento. El canterano se encuentra cedido en el Valencia y no plantea un regreso prematura, además de que Xavi le ve más como interior que como 5. Por tanto, las opciones low cost pasan por De Jong y Kessie, siendo el holandés el futbolista que más veces ha jugado en esa posición como relevo de Busi hasta ahora. En La Masía, viendo que nadie se asoma, se entiende que no hay ningún futbolista que encaje en ese rol tanto como lo hizo Busquets cuando Guardiola le dio la oportunidad.