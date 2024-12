Primera medida de Louzán al frente de la Federación: «El próximo partido de la Selección, en Valencia»

Rafael Louzán desfila por las tripas de la sede del fútbol español con una sonrisa inmensa. De satisfacción, tras haber arrasado en las elecciones a Gomar (90-43), aunque también de quien sabe que tiene trabajo por delante. Y en todos los ámbitos. Con un ojo puesto en la organización Mundial 2030, recuperación del prestigio del ente federativo, plan de renovación de la RFEF y con otro en el fútbol femenino, sala, playa…

Cuando en su camino por el corazón de Las Rozas se topó con los medios de comunicación, Louzán lanzó su primera medida como presidente de la Federación. «Vamos a proponer que el primer partido que vuelva a disputar la selección española sea en Valencia por los afectados por la DANA. Se merecen eso y que sigamos trabajando para recuperar todo tras lo sucedido», aseguró el nuevo presidente de la RFEF.

El último partido que España jugó en Mestalla fue en marzo de 2019 con motivo del centenario del club valencianista. El equipo de Luis Enrique venció por 2-1 ante Noruega con goles de Rodrigo Moreno y Sergio Ramos de penalti. Fue el primer partido clasificatorio para la Eurocopa de 2020.

Jugar por en beneficio de los afectados por la DANA es una medida que lleva estudiando la Federación desde que se produjera la catástrofe natural en Valencia. Además, Louzán también ha abierto la puerta a que la Ciudad del Turia y Vigo, en principio suplentes, entren en la organización del Mundial 20230. «Trabajaremos para mantener las once sedes y añadir las dos ciudades», asegura Louzán.

El presidente asegura que comenzará a trabajar en cuanto pueda. «Los que me conocen saben que no me gusta llegar a los sitios para estar, lo que quiero es hacer con el equipo. Desde hoy nos pondremos a trabajar para recuperar el tiempo perdido. Entre todos hemos construido un programa que nos ha traído hasta aquí y mi compromiso es continuarlo para llegar a buen puerto».

Louzán afirma los pasos que seguirá durante su mandato. «El reto es inmenso, pero también ambicioso. Invito a todo el mundo a visualizar otra Federación. Trabajaremos desde ya en el diseño y ejecución que nos han pedido desde el fútbol femenino. Impulsemos para que el fútbol sala sea un deporte olímpico. Modernizaremos digitalmente la Federación y las territoriales con la ayuda de la IA para tener una gestión más eficiente y eficaz».