Directo de la presentación del coche de Fernando Alonso con Aston Martin hoy

Llegó el gran día en el que Aston Martin desvela cómo será el AMR23 que pilotará Fernando Alonso durante el Mundial de Fórmula 1 2023. Los amantes de este deporte y los seguidores del bicampeón del mundo conocerán hoy cómo es el monoplaza al que animarán durante toda la temporada. En OKDIARIO te contamos minuto a minuto todos los detalles de la presentación del AMR23 de Aston Martin.

Conectan ya con Silverstone, donde se desvelará el monoplaza de Aston Martin. Todos los ingenieros están allí, también Pedro Martínez de la Rosa. Rachel Brookes está presentando el acto.

En nada conoceremos el monoplaza que conducirá Fernando Alonso. Ya se descubrió cómo será el Red Bull de Max Verstappen y mañana verá la luz también el Ferrari de otro español como es Carlos Sainz.

Fernando Alonso está muy motivado con el Aston Martin. Hace días declaró que es cuestión de tiempo que la escudería británica comience a ganar carreras y títulos. Quién sabe hasta dónde llegará con este AMR23. Todas sus palabras, aquí.

En nada tiene que comenzar ya este evento en el que conoceremos el AMR23 que conducirá Fernando Alonso. El nuevo monoplaza de Aston Martin está así ahora mismo.

It’s almost time to meet the #AMR23. 👀

Are you ready? Tap below to watch live.

