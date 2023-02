A pocos días de que se presente el AMR23, Fernando Alonso ha hablado. El piloto asturiano se pronuncia acerca de las expectativas de la temporada en una entrevista difundida por su nuevo equipo, Aston Martin, con el que aspira a volver a tener tardes gloria en la Fórmula 1. No define un plazo exacto, pero sí que afirma que su equipo llegará a ser «campeón del mundo en algún momento». Y es que las sensaciones de cara a la temporada que arrancará en marzo son más que positivas y se espera un salto importante de la escudería inglesa.

Mejor piloto de Fórmula 1

«Nadie sabe la respuesta a esa pregunta. Cada temporada seguimos cambiando de opinión. Durante muchos años pensamos que Michael Schumacher era imbatible y que tal vez había alcanzado un nivel que nadie había alcanzado en la historia de la Fórmula Uno. Pero, a lo largo de la historia del deporte, hemos visto dominar a diferentes pilotos, es imposible compararlos. Lo que sí sé es que siempre intento dar el máximo. Nunca estoy desmotivado. No importa si estoy luchando por el quinto o el 15, para mí es como luchar por la victoria porque tengo que asegurarme de dar el 100% en cada vuelta de cada carrera».

Schumacher

«Michael no tuvo días malos. Michael nunca tuvo un rendimiento inferior. Eso es lo que más me impresionó cuando llegué a la Fórmula 1 y sobre todo cuando luché con él por el campeonato. Anteriormente, en toda mi carrera y en diferentes categorías, mis rivales tenían días malos y esos eran los días en los que capitalizabas, anotabas muchos más puntos que ellos. Con Michael, eso no sucedió. Él y Ferrari fueron imbatibles la mayor parte del tiempo, pero incluso cuando no tenían el coche, los neumáticos o lo que sea funcionando en la ventana correcta, Michael terminó segundo o tercero. Incluso después de una mala práctica libre o una mala calificación, todavía encontrarías a Michael en el podio el domingo. Tenía esta tenacidad, esta voluntad de aprovechar cualquier oportunidad para minimizar el daño en los días malos y maximizar los días buenos. Su determinación fue sobresaliente».

Cambio a Aston Martin

«Aston Martin F1 está dando los pasos necesarios para ganar en un futuro próximo. El equipo está decidido a convertirse en un contendiente al campeonato y hará lo que sea necesario para llegar allí. Esta ambición es atractiva para cualquier piloto de carreras. Ves toda la inversión, la nueva fábrica, el talento que se une al equipo y quieres ser parte de eso. Y luego está el nombre, Aston Martin. Es, y siempre será, una marca icónica en el automovilismo y la industria automotriz. Me enorgullece mucho escribir el próximo capítulo en la historia de la marca y convertirme en parte de la familia Aston Martin. Esta es una oportunidad muy especial para mí con este equipo en este momento de mi carrera. Me he estado preparando física y mentalmente para este desafío, y veo este proyecto como ganador. Es cuestión de tiempo que Aston Martin gane carreras y campeonatos. Hacer que ese tiempo sea lo más corto posible, este es mi mayor desafío, pero estoy listo para ello».

Qué necesita Aston Martin para ganar

«Tenemos que usar nuestro ingenio y ser creativos en todo lo que hacemos. Tienes que reinventarte cada temporada, cada carrera, para tratar de superar a tus competidores: este es el mayor desafío para cualquier equipo de F1. Comienza con una idea. Pero, ¿cuándo será posible? ¿Qué necesitas hacer para que sea posible? Esto es lo que tienes que seguir preguntándote. Esto es por lo que tienes que seguir trabajando. Tenemos el talento en este equipo. Cuando vamos a competir, necesitamos ejecutar cada carrera a la perfección, para maximizar los resultados del ingenio que se ha puesto en el coche».

Tiempo para ganar

«No estoy pensando en plazos y cuánto tiempo le llevará al equipo ganar carreras. Lo tomaré carrera por carrera, temporada por temporada. Lo importante es que sigamos progresando. Necesitamos sentirnos felices el uno con el otro y ayudarnos mutuamente: Aston Martin ayudándome a lograr los resultados y los objetivos que tengo y yo ayudando al equipo a progresar en cada carrera, cada año, para estar cada vez más cerca de las primeras posiciones. Usaré toda mi experiencia y todo mi conocimiento para ayudar al equipo a acortar el tiempo que se necesita para convertirse en Campeones del Mundo. ¿Estaré al volante cuando llegue ese momento? Nadie lo sabe. Es imposible predecir. Pero lo que es seguro es que daré lo mejor de mí».

Ganar después de su retirada

«Seguiré estando muy orgulloso si el equipo gana sin mí en el coche. Estaré muy orgulloso del proceso y de mi contribución al proyecto. En Lance Stroll, el equipo tiene un piloto súper joven, súper talentoso y con posibilidades de ser Campeón del Mundo. Verlo lograr eso y haber jugado un papel en eso, ya sea detrás del volante o no, será especial para mí».

Stroll

«Conozco a Lance desde hace 11 años. Nos conocimos en 2012 cuando yo estaba en Ferrari, él estaba en la Academia Ferrari. Y conozco a su padre, Lawrence, desde hace muchos años. Es un gran amigo mio. He estado en su casa en Canadá varias veces, practicando diferentes deportes y disfrutando el tiempo juntos. Tiene la velocidad y tiene el talento. Lo ha demostrado muchas veces, especialmente en condiciones húmedas. Recuerdo la pole position de Lance en Turquía y algunas de sus otras excelentes actuaciones sobre mojado; para rendir a ese nivel en condiciones difíciles hay que tener un sentimiento especial con el coche».

Pretemporada

«He estado entrenando desde diciembre. Esta pretemporada ha sido mucho más tranquila que los últimos años. Tuve el accidente de bicicleta en 2021 y el invierno siguiente tuvieron que quitarme algunas de las placas que se usaron para reconstruir mi mandíbula. Este invierno he podido concentrar todo el tiempo que quisiera en entrenar. Estoy en mejor forma que las últimas temporadas».

Entrenamiento

«Es muy importante, especialmente con un nuevo equipo. Todo cambia cuando te unes a un nuevo equipo: el ajuste del asiento; los diferentes procedimientos en el volante, los diferentes botones y las luces; los procedimientos para las paradas en boxes. Hay ciertas cosas que son únicas para cada equipo. Aprender estas cosas lleva tiempo, por lo que desea que todo lo demás sea lo más sencillo posible. Estos cambios suenan muy simples, pero estos nuevos procedimientos deben volverse automáticos. No puedes pensar en estos detalles cuando corres, tienes que estar concentrado al 100% en la conducción».

Nueva temporada