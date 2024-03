Los precedentes que demuestran el doble rasero de la FIA con Fernando Alonso

La Federación Internacional de Automovolismo (FIA) ha sancionado a Fernando Alonso con 20 segundos (lo equivalente a un drive-through), empañando así su gran carrera después de dar una auténtica lección de pilotaje aguantando a George Russell detrás. Pero para la FIA el asturiano frenó voluntariamente en exceso al de Mercedes en la última vuelta de carrera, motivo que provocó el accidente del británico. Esta decisión deja a las claras el doble rasero del organismo con el español.

La polémica decisión llegó tres horas después de que acabase la carrera. En el comunicado oficial de la FIA señalan que este severo castigo de 20 segundos es por conducción «potencialmente peligrosa». La maniobra que del 14 que sancionó la federación tuvo lugar en la última vuelta del Gran Premio de Australia, concretamente en la curva 6. Cuando Russell atacó al asturiano para intentar adelantarle acabó sufriendo un grave accidente que dejó el coche destrozado, pero por suerte sin daños físicos para el piloto.

Los comisarios entendieron que Fernando infringió el artículo 33.4 del Código Deportivo Internacional y le penalizaron con un drive-through, bajando así de la sexta a la octava plaza. Sin embargo, en la anterior carrera, el Gran Premio de Arabia Saudí, castigaron con 10 segundos a Kevin Magnussen por adelantar por fuera de pista de manera ilegal a Yuki Tsunoda. El danés obstaculizó al japonés y le hizo perder 23 segundos, pero la FIA le impuso un castigo la mitad de severo que al español pese a que el de Haas le obstaculizó mucho más de lo que hizo Alonso con Russell.

En esa misma prueba también se dio otra situación que deja en evidencia el doble rasero de la FIA con el piloto de Aston Martin. Lando Norris se saltó la salida en Yeda pero no recibió ninguna penalización. Los comisarios determinaron que, aunque era evidente que el británico se había adelantado en la salida antes de tiempo, no había cometido ninguna infracción. Al no saltar el sensor, el ente federativo consideró que la acción del de McLaren no era ilegal.

Precedentes

Los de Norris y Magnussen no son los únicos precedentes que demuestran este doble rasero de la FIA con Fernando Alonso. Si nos remontamos al año 2021, hace tres temporadas, ocurrieron dos incidentes mucho más graves que el del ovetense con Hamilton y Verstappen. El piloto de Mercedes fue sancionado con 10 segundos por el accidente de Silverstone con el de Red Bull. Max chocó contra el muro en la Q1 al salir del box y el británico fue penalizado por provocar esa colisión.

Por su parte el neerlandés también fue sancionado con 10 segundos en Yeda 2021 por un accidente con Hamilton tras clavar los frenos delante del siete veces campeón del mundo. La FIA se lavó las manos con un castigo de 10 segundos, aunque este no afectó ni a la posición de carrera ni al Mundial. Mientras tanto, Alonso ha sido sancionado con 20 segundos por pilotaje «potencialmente peligroso» después de su acción con Russell. Una dura sanción para el piloto español que había firmado una gran carrera dando una nueva lección de pilotaje, pero parece que la FIA la tiene tomada con él ya que las penalizaciones al resto fueron más suaves.