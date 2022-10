El Barcelona se le abre una posible solución a su crisis. Después de quedarse al borde de la eliminación en Champions, son muchos los que empiezan a pedir responsabilidades a un Xavi Hernández al que los resultados no han acompañado en los momentos importantes. Con el Clásico a la vuelta de la esquina, se antoja fundamental para los intereses de los culés la victoria en el Bernabéu, puesto que de lo contrario, el crédito del entrenador –entre otras muchas cosas– quedaría más que tocado. Si, finalmente, el equipo no levanta cabeza y al club no le quedara más remedio que plantearse prescindir del técnico, tendrían disponible a un sustituto que ya sonó en el pasado: Marcelo Gallardo.

El actual técnico de River Plate ya ha anunciado que no seguirá más allá de diciembre en el equipo argentino. El Muñeco termina entonces contrato y a partir de enero será libre para negociar su futuro. Novias, por el momento, no le faltan y el Barça fue una de ellas el pasado curso. Cuando Laporta trató de destituir a Koeman al término de la temporada 20-21, fue uno de los candidatos a ocupar su sitio. Sin embargo, finalmente se optó por mantener al neerlandés, al que se despidió meses después, el pasado 27 de octubre de 2021 tras caer contra el Rayo.

Entonces fue cuando la directiva barcelonista optó por fichar a Xavi. El técnico se desvinculó del Al-Sadd qatarí para firmar por el club de su vida. Afrontaba el reto de su carrera con el objetivo de salvar una temporada que apuntaba a ser un fracaso absoluto. Pese a que acabó el año en blanco, consiguió remontar el vuelo en Liga, terminando en segunda posición y firmando una clasificación para la Champions y para la Supercopa que, por momentos, parecía complicada.

Esta temporada, el equipo no ha podido comenzar mejor en el campeonato, pero en la máxima competición se ha vuelto a repetir la historia. El Barça está al borde de la eliminación en fase de grupos por segunda temporada consecutiva, puesto que no depende de sí mismo, y lo que suceda de aquí al parón del Mundial será decisivo.

Gallardo es una de las viejas aspiraciones del conjunto azulgrana. El técnico de River ha sonado con fuerza en los últimos años para ocupar banquillos importantes en Europa, entre ellos el del Camp Nou. Con el equipo Millonario ha conseguido 14 títulos en seis años y medio, destacando dos Copas Libertadores. Una vez quede libre, podrá activar la puerta que le traiga a Europa y, en función de cómo esté el Barça entonces, quién sabe si podrá vivir en la Ciudad Condal su primera aventura en el viejo continente.