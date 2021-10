Marcelo Gallardo salió desde Argentina al paso de los rumores que le sitúan como sustituto de Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona. Todo hace indicar que el entrenador holandés será despedido después del encuentro en el Wanda ante el Atlético y el entrenador de River Plate ha sonado como uno de los candidatos. Por ello, dejó claro en rueda de prensa que respetará su vínculo con el club, que finaliza el próximo 31 de diciembre.

«Nunca se me pasó por la cabeza ni se me pasará no cumplir mi vínculo. Si me contactaron o no, ¿qué sentido tiene? Mi enfoqué está en el domingo», afirmó Marcelo Gallardo tras ser cuestionado sobre su posible fichaje por el Barcelona en la rueda de prensa previa al duelo que disputarán el domingo contra Boca Juniors.

El entrenador argentino comenzó la conferencia afirmando que: «Estaba dudando o no de hacer la conferencia, porque sabía que iba a surgir una pregunta sobre esto y todos saben que mi intención y decisión es cumplir el contrato que tengo».

"VOY A CUMPLIR MI CONTRATO CON RIVER". Marcelo Gallardo habló sobre los rumores que lo vinculan al Barcelona: el DT de River no desmintió la noticia, pero aseguró que cumplirá su compromiso contractual con el Millonario. 📺 #ESPNF90@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/uR24k4PlOC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2021

De esta forma, Marcelo Gallardo queda totalmente descartado para ser el sustituto de Ronald Koeman. Parece que Joan Laporta ya ha tomado la decisión de fulminarlo después del partido contra el Atlético de Madrid y ahora los grandes favoritos para sentarse en el banquillo son Xavi Hernández y Pirlo.