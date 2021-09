El futuro de Ronald Koeman en el Barcelona pende de un hilo. La directiva del club azulgrana ya baraja algunos nombres para suplir al técnico neerlandés tras la debacle europea. La abultada derrota (3-0) ante el Benfica provocó una cumbre de urgencia entre los miembros de la cúpula de la entidad. Laporta se reunió con algunos directivos tras el partido para analizar la situación. De hecho, entre los posibles candidatos se encuentra Marcelo Gallardo.

El nombre técnico de River Plate, más conocido como El Muñeco Gallardo, ya estuvo ligado al Barcelona en 2019 como sustituto de Ernesto Valverde. Su victoria en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en el Santiago Bernabéu no pasó desapercibida en Can Barça. Bartomeu le sondeó para dirigir al conjunto azulgrana a principios de la temporada 2019-20. Según desveló el ex jugador argentino y amigo del preparador argentino, Mariano Juan, aseguró en ESPN que Marcelo «estuvo a horas de ser técnico del Barcelona».

Ahora, su nombre ha vuelto a salir a palestra para reemplazar a Ronald Koeman en el banquillo. Según RAC1, Marcelo Gallardo se suma a la lista de posibles candidatos para sustituir al técnico neerlandés junto a Xavi y Roberto Martínez. El buen trabajo de El Muñeco al frente de River ha llamado la atención de la directiva azulgrana, que busca desesperadamente un nuevo entrenador. Aunque, según aseguran los medios afines al club no tomarán ninguna decisión respecto a Koeman hasta no tener cerrado a su sustituto.

A su vez, el periodista Gerard Romero asegura que el Barça contactó con Gallardo hace 10 días y el técnico dijo que ahora no puede ir al club azulgrana. Parecía que la victoria ante el Levante daba algo de aire al técnico, sin embargo la derrota en Champions ha vuelto a avivar los rumores sobre su posible destitución. Laporta ya está buscando un sustituto y no paran de salir nombres a la palestra. El Muñeco Gallardo es el último en sumarse a esta lista.