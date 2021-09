El documental Força Koeman que se está emitiendo en Holanda ha servido para conocer una de las reuniones que han mantenido el técnico del Barcelona y Joan Laporta. Hay que remontarse al mes de junio cuando el presidente del Barcelona tenía que tomar la decisión de cesar al ex seleccionador de la Oranje o continuar contando con él este curso.

En este reportaje participan tanto Ronald Koeman y su agente, Rob Jansen. Ambos cuentan el día a día del entrenador en Can Barça y en uno de los episodios no se han mordido la lengua a la hora de explicar la reunión que mantuvieron con Joan Laporta una vez concluida la temporada pasada. En ella, el presidente del Barcelona le anunció que se tomaría dos semanas para decidir qué hacía con él.

«Nos habíamos llevado siempre bien, pero entonces el presidente me dijo: ‘Todavía tengo dudas, necesitamos más tiempos tiempo y buscaremos otras opciones para el puesto de entrenador. No podemos decir nada más’», narra Koeman, explicando lo que le dijo Joan Laporta el pasado mes de junio cuando no estaba claro si el holandés continuará comandando la nave del Barcelona.

«Laporta dijo que necesitaba dos o tres semanas para encontrar un nuevo candidato. Si no lo encontraba, entonces, Koeman podría continuar en el banquillo», explicó el representante de Ronald. De esta forma el entrenador y Rob Jansen comenzaban a desvelar esas charlas que tuvieron con el presidente del Barcelona en verano.

«El presidente es el presidente y está para tomar decisiones. Le dije que me dijera que no soy lo suficientemente bueno para entrenar el equipo y que así podríamos acabar con esa historia», añade Ronald Koeman. «Le dije que lo arreglara si no me quería, que lo hiciera, pero que no me dejara con la incertidumbre diciéndome que saldría a buscar otras opciones», confesó el técnico holandés.

El representante también aportó más detalles. «Era una decisión loca, sin fundamento, basada sólo en sus sensaciones. Yo no volví a hablar con Laporta, pero la gente que le rodea contribuyó a que Koeman se quedara», explicó Jansen. «El presidente salió ante los medios diciendo que continuarían juntos, que son amigos… y esta es la hipocresía del deporte de alto nivel», concluyó el agente de Koeman.

Finalmente Ronald Koeman continuaba en el Barcelona, pero siempre ha sido tema de debate la relación que técnico y presidente mantienen. No es la mejor posible y ahora existe cierto nerviosismo en el club por los resultados y la forma de jugar del equipo. De hecho, hay miembros de la directiva que quieren su destitución y la entidad le ha dado un ultimátum el ex seleccionador de Holanda.