El portero del Algeciras a los aficionados independentistas del Europa: «Os vais a morir siendo españoles»

El portero del Algeciras se ha viralizado en las redes sociales por responder a los insultos de los aficionados del Europa. Durante el partido de Primera Federación celebrado en el Nou Sardenya, Iván Moreno, meta del conjunto andaluz, respondía a las palabras que le dedicaba la grada, llamándole «payaso» o «hijo de puta», con una frase: «Os vais a morir siendo españoles».

La afición del equipo del barrio de Gracia, en Barcelona, es conocida por su mayoritaria ideología de izquierda, anticapitalista e independentista. De ahí el sentido de las palabras que les dedica el portero del Algeciras, ante los insultos que llevaba recibiendo durante varios minutos. Entre risas, después de escuchar cómo le dedicaban todo tipo de insultos, Moreno se giraba en dos ocasiones para recordarles que morirán «siendo españoles».

El partido entre el Europa y el Algeciras era uno de los partidos de la jornada en Primera Federación. Se trataba de un duelo directo por el playoff de ascenso, puesto que los barceloneses son cuartos y el Algeciras llegaba al partido en séptima posición, con seis puntos de diferencia sobre su rival y empatados a puntos con la zona de promoción que marca el Villarreal B.

El partido acabó con un contundente 0-3 que aleja al Europa de la pelea por el ascenso directo a Segunda División y que mete de lleno en la lucha por el playoff a los andaluces. Ambos equipos cuentan con pasado en el fútbol profesional, pero no lo pisan desde hace años. En el caso del Europa, es uno de los fundadores de la Primera División, donde participó en sus tres primeras temporadas, mientras que el Algeciras tiene su techo en la categoría de plata, donde jugó por última vez hace 22 años.

Aunque lo llamativo de este partido, más allá del resultado, no estuvo en lo deportivo, sino en las provocaciones de la grada del Nou Sardenya al portero del Algeciras. Fue entonces cuando Iván Moreno respondió de forma clara a los aficionados independentistas del Europa, reflejando la realidad de aquellos que reclaman y sienten Cataluña como un Estado distinto al español.