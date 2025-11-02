Polémica en la esgrima de EEUU: denuncian haber dejado competir a trans en categoría femenina

Polémica en la esgrima de Estados Unidos. La Federación de este deporte ha sido denunciada por varias deportistas por permitir que hombres biológicos compitan en categorías femeninas, algo que está prohibido en Estados Unidos. En concreto, las deportistas Margherita Guzzi, Emma Girffin y Patricia Hughes, tiradoras profesionales, han denunciado a la Federación de Esgrima de Estados Unidos por la participación en un torneo oficial de competidoras que nacieron hombres.

Esto supone una violación de la norma, llamada en Estados Unidos el Título IX, que se aprobó para que en las categorías femeninas hubiera una igualdad deportiva. Existen algunas excepciones, sobre todo de aquellas federaciones o asociaciones que no reciben dinero público de las instituciones, cosa que sí es el caso de la Federación de Esgrima, de ahí el escándalo.

En la denuncia, la esgrimista Margherita Guzzi expresa que se ha entrenado y ha competido «con la convicción de que las competiciones femeninas son para mujeres» y pide que lo importante es «preservar las oportunidades para las niñas y mujeres que dedican su vida a competir en igualdad de condiciones». «Se trata de justicia», añade.

Toda esta polémica viene después de que haya una orden federal en la que se deja claro que hay que «mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos», una idea que ha defendido y aplicado la administración liderada por Donald Trump, que ha dado sentido a la categoría femenina al establecer que haya igualdad.

«El deporte femenino será sólo para mujeres. Defenderemos con orgullo la tradición de las deportistas y no permitiremos que los hombres las golpeen, las lesionen y hagan trampas contra nuestras mujeres y nuestras niñas. A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres», comentó Donald Trump.

Esta denuncia contra la Federación de Esgrima, adelantada por Fox News, se produce por un torneo que se celebró el pasado mes de enero. Según estas deportistas que firman la denuncia, la competición se presentó como femenina, pero ahora se ha destapado que permitieron participar a hombres biológicos, es decir, a mujeres trans, algo que está prohibido.

En un comunicado mandado a ese medio de comunicación, la Federación de Esgrima de Estados Unidos alega que abordarán este asunto «a través del proceso legal y no haremos más comentarios por el momento» y reconoce haber recibido una «demanda colectiva», firmada por deportistas que se dedicaron de forma profesional a ese deporte.