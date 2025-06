Una víctima de las deportistas trans responde a Simone Biles: «Tú no tendrías ni una medalla…»

Simone Biles, una de las grandes deportistas a nivel mundial, se ha enzarzado con otra deportista, Riley Gaines, ex nadadora, por la presencia de deportistas trans en competiciones femeninas. Biles defendía esa presencia, mientras que Gaines (que fue a su vez rival de Lia Thomas, la trans que provocó un escándalo mundial en la natación) es totalmente contraria a ello.

La pelea dialéctica entre ambas surgió por unas declaraciones de Riley Gaines, que criticó con dureza la presencia de trans en competiciones femeninas. Lo hacía por la victoria de Champlin Park High School en sóftbol, un deporte con mucho seguimiento en Estados Unidos, explicando que tenían un trans en el equipo. «Era de esperar cuando tu jugador estrella es un niño», comentó.

Simone Biles, al leer estas declaraciones sobre la presencia de trans en el deporte femenino, explotó contra Riley Ganes: «Estás fatal, toda esta campaña porque perdiste una carrera. Eres una perdedora resentida». Y siguió la gran gimnasta estadounidense: «Deberías apoyar a la comunidad trans y quizás encontrar la manera de que los deportes sean inclusivos o crear un nuevo espacio donde las personas trans se sientan seguras en el deporte. ¡Quizás una categoría transgénero en todos los deportes! Pero en lugar de eso… los intimidas… Una cosa es segura: nadie en el deporte está seguro contigo cerca».

Gaines, lógicamente, contestó a la campeona olímpica. «Esto es realmente muy decepcionante. No es mi trabajo ni el de ninguna mujer descubrir cómo incluir a los hombres en nuestros espacios. Puedes apoyar a los hombres que roban campeonatos en los deportes femeninos con tu plataforma. Los hombres no tienen cabida en el deporte femenino y lo digo con toda el alma», dijo la ex nadadora.

Y siguió Gaines con una frase sobre Biles muy contundente: «¿Sabes cuántas medallas de oro tendrías si tu sueño de ser inclusivo se hiciera realidad? Ninguna». Además, la ex nadadora recordó a la gimnasta que «todo el horrible abuso sexual presenciado y denunciado por Simone Biles fue causado por un hombre, pero cree que las mujeres deberían verse obligadas a desnudarse frente a los hombres para validar los sentimientos del hombre».

Después tuvo que aclarar sus palabras para que no pareciera que estaba defendiendo al abusador: «Espero que Larry Nassar pase el resto de su vida pudriéndose en prisión. Las gimnastas fueron defraudadas por un sistema que protegió a un hombre abusivo a costa de la seguridad de las chicas».