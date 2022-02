Mauricio Pochettino ya sabe que no continuará en el PSG la próxima temporada. Aunque todavía no se lo han comunicado de manera oficial, los mandatarios del club galo han dado señales al entrenador argentino y su cuerpo técnico de que no seguirán siendo los máximos responsables del conjunto parisino a partir del próximo curso. Es decir, cuando finalice la presente temporada, pase lo que pase, el técnico de Murphy será cesado a pesar de tener contrato hasta el 30 de junio de 2023.

Hay que recordar que el 25 de diciembre de 2020 Leonardo, de manera sorprendente, decidió despedir a Thomas Tuchel, que posteriormente ganó la Champions con el Chelsea, para contratar a Pochettino, que había hecho las cosas muy bien en la Premier como jefe del banquillo del Southampton y del Tottenham. La llegada del argentino llenó de ilusión a los franceses, pero con el paso de los meses la situación no ha sido tal y como se esperaba.

En los últimos tiempos las críticas sobre el técnico argentino se han sucedido. Y es que, no sólo no fue capaz de alcanzar la final de la Champions, ya que cayó en semifinales frente al Manchester City, sino que ni siquiera ganó la Ligue 1. El Lille sorprendió a los de París para hacerse con el título. Este curso sí son líderes en el campeonato galo, pero perdieron la Supercopa y han pasado a los octavos de final de la Champions como segundos de grupo, lo que los ha llevado a medirse al Real Madrid.

A todo esto, hay que añadirle que la relación entre Pochettino y Leonardo está lejos de ser la ideal. El director deportivo del PSG le ha buscado sustituto en varias ocasiones y, aunque siempre se ha terminado decantando por su continuidad al no aparecer el entrenador ideal, los franceses ya tienen decidido que no seguirá la próxima temporada al frente del equipo del Parque de los Príncipes.

Zidane, el deseado

Zidane, que no ha vuelto a entrenar desde que abandonó el banquillo del Real Madrid al final de la pasada temporada, es el gran deseado. Desde que se marchó por decisión propia del conjunto blanco siempre ha tenido abiertas de par en par las puertas del PSG, aunque nunca ha terminado de dar el paso definitivo. Todo puede cambiar el próximo verano.

El ex entrenador del Real Madrid entiende que el PSG es una opción más que suculenta para volver a trabajar. Allí se encontraría con una plantilla superlativa y mucho dinero a su disposición para intentar aspirar a una nueva Champions, lo que le podría llevar a dar el “sí” a los parisinos.

No obstante, la más que probable llegada de Zidane al Parque de los Príncipes no afectaría a la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. El delantero tiene claro que quiere ligar su futuro a la entidad madridista y el PSG lo empieza a asumir. De hecho, su idea es que con Zizou al mando el vestuario, plagado de grandes jugadores, se ordene para que el nivel competitivo del PSG crezca.