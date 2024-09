Piqué deja en herencia una Copa Davis con riesgo de desaparición sin estrellas ni público

La Copa Davis afronta el sexto año desde su lavado de cara bajo un nuevo formato impulsado por Gerard Piqué y que ha resultado un fracaso a casi todas luces para el histórico torneo de tenis. Amparado por la Federación Internacional de Tenis (ITF), el ex futbolista, a través de su extinta sociedad, Kosmos Tennis, creó una nueva imagen para una competición que ha pasado de ser la más destacada en cuanto a afición y ambiente a no llenar las gradas de sus nuevas sedes y ni siquiera atraer a los mejores jugadores del mundo. Carlos Alcaraz es una excepción en la primera división dentro de una Davis que o busca soluciones o puede verse abocada a una situación irreconducible.

Después de las dos primeras jornadas de la Fase de Grupos, se confirma que la asistencia no cumple con las predicciones de los organizadores, ni siquiera en Valencia, donde el ambiente acostumbra a ser sobresaliente. La Fuente de San Luis, que espera, un lleno a partir del viernes, tuvo que conformarse con alrededor de un 60% de afluencia de público en el duelo de debut de España contra la República Checa, pese a la presencia de Carlos Alcaraz, un teórico reclamo en sí mismo.

En lo que respecta a los jugadores, el fracaso también es sonado, aunque con asterisco. Alcaraz es el único tenista del top-15 presente en la Fase de Grupos de la Copa Davis 2024, si bien hay que considerar que Novak Djokovic jugará este fin de semana eliminatoria con Serbia de segunda división. Sinner, Zverev, Fritz o Tommy Paul sí que están ausentes con sus respectivos países inmersos en la lucha por la Ensaladera, con un hueco en el calendario en el que la resaca del US Open hace muy complicada la asistencia en plenas condiciones.

Por lo general, las críticas al nuevo formato de la Copa Davis se han convertido en una constante desde que la novedad se instalara en la edición de 2019, con una sede fija en Madrid que acabó con el equipo español como campeón y Rafa Nadal y Roberto Bautista como héroes. España se ha convertido, indiscutiblemente, en la gran beneficiada, con condición de local desde el primer año en todas las fases que ha disputado, ahora con Valencia –fase de grupos– y Málaga –Final a 8– como sedes, pero los aficionados del resto de países sufren las consecuencias del pensamiento idílico de Gerard Piqué de crear un Mundial de tenis que se confirma como un fracaso y que obliga a hacer cambios en la planificación futura.

Gradas vacías antes del Alemania – Eslovaquia de Copa Davis en China. (Getty)

Ya con Kosmos fuera de la organización de la Copa Davis, tras la ruptura del acuerdo con la ITF, la competición sigue sufriendo las consecuencias del legado que dejó la empresa de Piqué, mientras que las últimas novedades, en lugar de subsanar ciertos aspectos, no hacen si no echar más leña al fuego con las dudas y las críticas sobre el torneo.

En este 2024 se estrena en la Fase de Grupos una sede como Zhuhai, en China, sin el país anfitrión como participante y con todos los países a miles de kilómetros del escenario de los partidos. El resultado es el de una imagen en las gradas muy alejada del lleno deseado por la Federación Internacional de Tenis para su evento estrella. En Bolonia, Manchester y Valencia, aunque la imagen es sensiblemente superior, tampoco se llega a las predicciones de afluencia de público, menos aún en los días en los que Italia, Gran Bretaña y España tienen eliminatoria de la Copa Davis.

Alcaraz, la ‘única’ estrella de la Copa Davis

Después de su ausencia en 2023, debido al cansancio acumulado hasta el US Open, Carlos Alcaraz regresa en 2024 a la Copa Davis en la Fase de Grupos, con cierto descanso debido a su derrota prematura de este año en Nueva York. El tenista murciano ha hecho un esfuerzo que jugadores de su talla no han podido o querido hacer, priorizando su físico y centrándose en próximos compromisos en el calendario ATP, sobre una Copa Davis que no aporta puntos al ranking.

El campeón del US Open, Jannik Sinner, desestimó la llamada del capitán de Copa Davis de Italia, mientras que el finalista, Taylor Fritz, hizo lo propio con Estados Unidos. Tampoco están Jack Draper y Frances Tiafoe, semifinalistas, ni Alexander Zverev, flamante número dos del ranking ATP. Todos ellos tienen a sus países en la primera división de competición en la Davis, pero deciden reservarse para una Final a 8 a la que se arriesgan a que su país no se clasifique.