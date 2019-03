Piqué admite que provocó al Bernabéu: “Me gusta que el ambiente esté caldeado”

Piqué habló sobre su polémico gesto en el descanso cuando provocó a la afición del Real Madrid.

Gerard Piqué fue uno de los protagonistas del Real Madrid – Barcelona. El central del Barcelona provocó en el descanso a la afición del Bernabéu con un polémico gesto y después reconoció ante los medios de comunicación que lo hizo a propósito “para caldear el ambiente”

Victoria importante

“Ha sido otro buen partido. Hemos venido aquí y sabemos la dificultad. Estamos contentos, hemos jugado mejor que el otro día y el resultado es menos abultado. Hemos metido una de la que hemos temido”.

Golpe a la Liga

“Es un golpe a la Liga y nos da tranquilidad de cara a los próximos partidos. Los resultados demuestran que nos encontramos bien, sabiendo la dificultad que tienen. Me encanta jugar aquí. Una de las razones por las que soy profesional es venir aquí y poder jugar partidos estos. En los últimos años se ha demostrado que cuando venimos lo hacemos con condiciones y ganas de sacar los tres puntos”.

Buen nivel defensivo

“Soy el que llevo más años aquí e intento poner orden. Los compañeros me lo hacen más fácil. Sergi Roberto ha parado a Vinicius y Jordi ha estado muy bien. En defensa hay que estar ordenado y muy concentrado. Hoy los cuatro de atrás más todo el equipo hemos estado muy bien”.

Gesto al Bernabéu

“Leo tenía sangre en el labio y era una agresión. Con las pulsaciones a tope se quejan muchas veces… Y nada que hablaran, porque a veces también los árbitros toman decisiones a su favor. En general, la gente estaba cabreada. El ambiente me gusta que esté caldeado y me lo paso mejor. Quería ambientar un poco más el tema”.

Enfrentamiento con Reguilón

“Es joven y le he dicho que estaba haciendo esa acción para ganarse al público, cuando estaba en medio y ha empezado a discutir con varios jugadores de nuestro equipo”.

Intensidad

“La intensidad no se tiene que mal entender. Yo me llevo genial con todos los jugadores del Madrid, pero cuando entras a un terreno de juego defiendes tus colores. Una vez se acaba el partido la cordialidad es mutua. Tenemos mucho contacto. Comparado con los años anteriores no tiene nada que ver”.