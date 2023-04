Pino Zamorano: «El hijo de Negreira también se lo llevó muerto, cualquiera con labia puede hacer coaching»

Alfonso Pino Zamorano cree que el hijo de José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez, también ha conseguido ganar mucho dinero con sus actividades relacionadas con el fútbol. O como él dice de forma mucho más coloquial en una entrevista a OKDIARIO, «también se lo ha llevado muerto» gracias a sus sesiones de coaching y a los informes arbitrales que le vendió al FC Barcelona.

«Me parece absurdo que el hijo de Negreira acompañase a los árbitros al Camp Nou. Yo me acuerdo de un partido que pité al Madrid y me llevé a mi preparador físico. Y estuve realizando el calentamiento en el campo con él. Pero no era hijo de ningún vicepresidente. Es verdad que el hijo también se lo ha llevado muerto», sentenció Pino Zamorano.

En cuanto a los servicios de coaching que ofrecía el menor de los Negreira, opinó que no se trata de una labor muy complicada. «Nos sorprende más porque ha saltado esta noticia. Los jugadores, por ejemplo, llevan un psicólogo en el autobús. Y va con ellos al campo. Que sea el hijo de Negreira es el problema. No sé si el chico es psicólogo o no. Porque esto del coaching lo puede hacer cualquiera que tenga un poco de labia. A mí no me sorprende», dijo.

Hizo uso de sus conocimientos

Negreira Jr. entregaba informes al Barcelona –diferentes a los verbales de su padre– en los que informaba a los azulgrana de todo lo que ocurría dentro del estamento arbitral hasta advertirles de nuevos criterios que se iban a aplicar dentro del campo de forma secreto. El hijo del vicepresidente de los árbitros sabía muy bien el historial de cada colegiado y daba las directrices de cómo tratarles.

No en vano, el joven advirtió al Barcelona de árbitros que llegaban condicionados a los partidos. También indicó en rojo en unos informes la fecha del cumpleaños de Gil Manzano empujando al club a hacerle un regalo o incluso manejaba información privilegiada anunciando con cuatro años de antelación que Velasco Carballo sería el presidente del CTA en el futuro.

Como se puede ver, Javier Enríquez tiró de los hilos que tan bien manejaba su padre en su propio beneficio y en el del Barcelona. El hijo de Negreira traicionó la confianza de muchos colegiados con esos informes en los que dio detalles de la vida personal de los árbitros, algo totalmente poco ético para el cargo de coach y confidente de los trencillas que desempeñaba.

Los árbitros que sí pagaron a Negreira

Cinco árbitros en activo pagaron a Javier Enríquez Romero 25.600 euros entre los años 2016 y 2019 por servicios de coaching. Se trata de Javier Alberola Rojas, David Medié Jiménez, Santiago Jaime Latre (de Primera División), Óliver de la Fuente e Iñaki Vicandi Garrido (Segunda División). Sus nombres aparecen en los informes de requerimiento que realizó la Agencia Tributaria en octubre de 2021 al hijo del ex número dos de los árbitros, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, obligando a Negreira Jr. a especificar los ingresos que recibió por parte de estos colegiados.

OKDIARIO ya informó en su día de que Javier Enríquez ofrecía servicios de coaching a los árbitros para preparar la Liga, a la vez que era administrador de la empresa por la que su padre cobraba del Barça. El hijo de Negreira dio clases a los árbitros antes del inicio de siete temporadas de Liga en las pretemporadas en Santander y también ofertaba clases particulares a los trencillas durante el transcurso de la competición para que «superasen sus miedos» y «las malas actuaciones arbitrales»» Ahora Pino Zamorano deja claro que Negreira Jr. también se aprovechó de la posición de su padre.