Pino Zamorano: «Me han llegado a pedir dinero por mantenerme en la categoría»

Alfonso Pino Zamorano no se muerde la lengua admitiendo que en las altas esferas arbitrales existen manos negras que influyen en los ascensos y descensos de los colegiados. El trencilla manchego reconoce en una entrevista concedida a OKDIARIO que hasta le pidieron dinero por mantener la categoría, algo que deja a las claras que el fútbol español no estuvo nada limpio en la época de Ángel María Villar.

«La mano negra fue el presidente de la Federación, que es quién gobierna su organización. Mano negra o mano blanca de Villar, si llega el presidente de Castilla-La Mancha, habla con él o con Sánchez Arminio, y le dice que este árbitro me lo vas a bajar este año porque me cae mal o porque le he pedido cierta cosa y no me la quiere dar…», describe a este periódico sobre el modus operandi y cómo terminó en Segunda División tras siete temporadas en la máxima categoría.

El colegiado denuncia que se movía dinero en esos ámbitos por ascensos y descensos. «A mí me han llegado a pedir dinero por mantenerme en la categoría. Una cosa que denuncié hace mucho tiempo. Y al año siguiente para abajo», aseveró.

En el caso de su descenso, Pino Zamorano señala a la Federación de Castilla-La Mancha porque era de la que dependía. «Sí, lo tengo claro. Por eso te digo que los presidentes de las federaciones autonómicas tienen mucho poder. Porque yo lo he vivido. No te voy a dar nombres, pero si coges el año que yo bajo, al que suben por mí, vuelve a bajar automáticamente al año siguiente. Y ya está. Yo, del presi de aquella época sé que le dijo: «Pero qué cojones me has traído. Quito a un tío que lleva aquí seis años y que incluso tiene promoción internacional para meter a esto que me has traído», añadió sobre esos tejemanejes.